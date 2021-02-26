228連假明展開國道今傍晚已湧車潮 國五恐塞到半夜

今下午4點後國道已湧車潮，車流量較去年同期增5%，都會區多路段出現壅塞。（圖：取自高公局1968網站）

2021/02/26 17:11

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕228連假明天展開，今日傍晚國道已湧現首波南下返鄉、出遊車潮，下午4點起結合下班車潮，國道多處路段已出現時速低於40公里的壅塞情形。交通部高速公路局表示，截至目前國道車流量已較去年228連假前一日同期增加5%，後續西部國道都會區周邊預期會塞到晚間8點；國5預計晚間7點會有一波較大量車流湧現，將一路塞到深夜12點。

今日傍晚國道壅塞路段主要集中在台北、桃園、新竹、台中等都會區路段，下午5點左右，包含國1桃園－中壢轉接2、湖口服務區－竹北、國1高架堤頂－下塔悠；國3土城－樹林等，都已出現時速低於40公里的壅塞情況。

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明日連假首日國道車流量將會是3天假期中最高的一天，高公局預估國道車流是以外出旅遊、南下為主，南下車流將達平日1.5倍之多，尤其是國5車流預期更是平日1.8倍之多，預期有6處重點壅塞路段，行車時間須平日3倍至5倍，分別是國1上午7點至下午3點楊梅－新竹系統、上午8點至下午4點彰化系統－埔鹽系統、上午10點至12點圓山－大華系統；國3上午7點至12點三鶯－關西、上午9點至12點烏日－霧峰系統；國5上午5點至下午4點南港系統－坪林等。

為紓解假期首日大量車潮所造成的國道壅塞情況，高公局也規劃多項疏運措施，包含凌晨0點至5點國道全線暫停收費；上午6點至12點國5南港系統南下入口實施高乘載管制；凌晨0點至中午12點封閉國5石碇、坪林南下入口，全日封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口匝道等。

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