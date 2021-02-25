為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    只測試500公里 民眾憂中捷綠線軸心不夠安全

    有民眾質疑中捷綠線換軸心載重跑五百公里夠嗎？（翻攝靠北中捷臉書）

    有民眾質疑中捷綠線換軸心載重跑五百公里夠嗎？（翻攝靠北中捷臉書）

    2021/02/25 23:39

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線更換軸心後已完成各項測試，有民眾在臉書粉絲團的「靠北中捷」提出質疑，跑完載重500公里後，有把每一台車子的軸心都拆下來檢視嗎？檢視會像之前用X光儀器照嗎？還是只是看外表就下結論。

    中捷：已優於業界零件更換標準

    中捷公司表示，新軸心在製作完成送達台灣後，有抽測送往專業檢測公司檢測，物理、化學及機械特性須符合設計標準，此破壞性檢測更能驗證材料特性。而載重測試是用來驗證軸心組裝後能達到原設計運轉功能功能，而500KM測試係參考且優於業界零件更換後測試標準。

    中捷綠線換了新軸心已完成測試，但民眾在臉書「靠北中捷」反映，斷掉那台車子請問之前跑了幾萬公里斷的，這一次才測試500公里可以嗎，他擔心心再去試乘又斷了，上一次是全家大小都帶去坐。

    中捷公司表示，新軸心在製作完成送達台灣後，有抽測送經專業檢測公司來檢測軸心，物理、化學及機械特性須符合設計標準，此破壞性檢測更能驗證材料特性。而載重測試是用來驗證軸心組裝後能達到原設計運轉功能功能。

    另外載重測試在半永久連接器裝置有監測設備，以驗證連結器垂直水平運轉及受力皆能符合設計規範，並及時將訊號傳送至電腦進行紀錄分析，只要分析結果符合標準就不必再拆下檢測。

    中捷公司強調，500公里測試是參考，已優於業界零件更換後測試標準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中捷綠線何時通車？ 報告書6小時馬拉松審查沒過關…
    2021/02/25 22:37

    中捷綠線何時通車？ 報告書6小時馬拉松審查沒過關…
    中捷報告書明審查 中市交通局長：通車沒有時刻表
    2021/02/24 15:35

    中捷報告書明審查 中市交通局長：通車沒有時刻表
    要求中捷試營後再檢測 陳政顯：柯文哲的信心不代表台中市民信心
    2021/02/24 12:32

    要求中捷試營後再檢測 陳政顯：柯文哲的信心不代表台中市民信心
    台中明審中捷綠線報告書 林志盈：無法預測結果
    2021/02/24 10:30

    台中明審中捷綠線報告書 林志盈：無法預測結果
    北捷建議中捷綠線收費營運 藍綠議員：應免費搭乘重新試車
    2021/02/17 19:20

    北捷建議中捷綠線收費營運 藍綠議員：應免費搭乘重新試車
    中捷36支新軸心拚2/2裝好 專家：應全數檢測無虞再裝設
    2021/01/27 19:05

    中捷36支新軸心拚2/2裝好 專家：應全數檢測無虞再裝設
    生活今日熱門
    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎
    2021/02/25 13:19

    疫情衝擊仍維持營運、服務品質 華航獲航空業奧斯卡獎

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動
    2021/02/25 05:30

    本報「邁向雙語國家論壇」// 台灣要把握再全球化契機推動

    健保部分負擔新制 5月底上路
    2021/02/25 05:30

    健保部分負擔新制 5月底上路

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交保候傳
    2021/02/25 05:30

    海端站道班員2死1傷 台鐵職安小組列5重點清查／維修車實習駕駛、隨車指導員各10萬元交…

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播