只測試500公里 民眾憂中捷綠線軸心不夠安全

有民眾質疑中捷綠線換軸心載重跑五百公里夠嗎？（翻攝靠北中捷臉書）

2021/02/25 23:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線更換軸心後已完成各項測試，有民眾在臉書粉絲團的「靠北中捷」提出質疑，跑完載重500公里後，有把每一台車子的軸心都拆下來檢視嗎？檢視會像之前用X光儀器照嗎？還是只是看外表就下結論。

中捷：已優於業界零件更換標準

中捷公司表示，新軸心在製作完成送達台灣後，有抽測送往專業檢測公司檢測，物理、化學及機械特性須符合設計標準，此破壞性檢測更能驗證材料特性。而載重測試是用來驗證軸心組裝後能達到原設計運轉功能功能，而500KM測試係參考且優於業界零件更換後測試標準。

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中捷綠線換了新軸心已完成測試，但民眾在臉書「靠北中捷」反映，斷掉那台車子請問之前跑了幾萬公里斷的，這一次才測試500公里可以嗎，他擔心心再去試乘又斷了，上一次是全家大小都帶去坐。

中捷公司表示，新軸心在製作完成送達台灣後，有抽測送經專業檢測公司來檢測軸心，物理、化學及機械特性須符合設計標準，此破壞性檢測更能驗證材料特性。而載重測試是用來驗證軸心組裝後能達到原設計運轉功能功能。

另外載重測試在半永久連接器裝置有監測設備，以驗證連結器垂直水平運轉及受力皆能符合設計規範，並及時將訊號傳送至電腦進行紀錄分析，只要分析結果符合標準就不必再拆下檢測。

中捷公司強調，500公里測試是參考，已優於業界零件更換後測試標準。

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