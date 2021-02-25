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    中捷綠線何時通車？ 報告書6小時馬拉松審查沒過關…

    台中市政府捷運故障審查委員會今天馬拉松式審查中捷綠線報告書6小時，因北捷局部份項目未說清楚，將再擇期開會。（記者蘇金鳳翻攝）

    台中市政府捷運故障審查委員會今天馬拉松式審查中捷綠線報告書6小時，因北捷局部份項目未說清楚，將再擇期開會。（記者蘇金鳳翻攝）

    2021/02/25 22:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府捷運故障審查委員會召開第五次審查會，審查廠商所提中捷綠線改善報告書，經過6小時馬拉松審查，針對改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，要求北捷局與川崎重工儘速補充說明，後續將再召開會議，確認安全無虞後，提交結論給台中市交通局，市府才會展開通車期程的討論。

    審查會議今天下午召開，就北捷局提送的「半永久式聯結器故障分析報告」，說明故障原因應是聯結器「安全裕度」不足，加上錨固座因未建立工作程序、組裝不良，導致牽引裝置軸心發生疲勞斷裂，經中捷故障審查委員會判斷，北捷所提故障原因尚屬合理。

    另外，針對改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，審查委員會要求北捷局與川崎重工儘速補充說明。

    今天由北捷局副局長陳耀維率隊與川崎團隊進行簡報，同時回覆委員歷次提問，歷經6小時的嚴謹審查，委員會除了檢視過去4次審查意見的補充回覆，主要審查北市府提送的厚達600餘頁的事故報告。

    內容涵蓋改善後軸心的安全驗證、保證措施、名詞定義等，尚有部份項目需進一步補充說明，要求北捷局督促川崎重工儘速依據中捷故障審查委員會的討論結果，確實補正故障分析報告。

    台中市交通局強調，「安全至上」，通車沒有時刻表，市府一定會嚴格把關，後續待委員會確認安全無虞後，交通局會立即報請市府展開通車的時程討論。

    台中市長盧秀燕明天將再次視察中捷綠線，而委員會長達6小時的審議，外界認為可能已通過，但最後改善後軸心的安全驗證、保證措施等，尚有部份項目未完整說明，審查委員會還是必須再次召開。

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