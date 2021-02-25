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    居檢機組員出房門投販賣機回不來 民航局證實有「個位數違規」

    民航局長林國顯（左二）今表示仍有發現機組員居檢時亂跑違規行為。（記者鄭瑋奇攝）

    民航局長林國顯（左二）今表示仍有發現機組員居檢時亂跑違規行為。（記者鄭瑋奇攝）

    2021/02/25 11:23

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國籍航空長程航班或有入境他國的機組員，今年1月1日開始，返台後的居家檢疫時間從5天加長至7天，第8天至第14天還應遵循加強版自主健康管理，交通部民航局長林國顯表示，今年機組員管理加嚴之後，仍發現有少部分航空公司機組員違規情況，在外站或外籍組員的違規會交由航空公司處理，國內違規還在調查中。不過加嚴規定實施後，整體狀況還算良好，目前已規劃放寬措施，希望3月能將計畫報給中央流行疫情指揮中心審查。

    航空從業人員工作時處於風險較高的環境當中，且在外站休息、過夜及返台後也都需要做好防疫措施，否則若在國外染疫就有可能傳給國人。不過日前有紐西蘭籍機師因未遵守防疫規定、不配合疫調，導致台灣再出現本土案例，後續還有機師、空服員於居家檢疫期間約炮等誇張行徑；指揮中心就將今年起的機組人員需居家檢疫天數從5天加長至7天。

    林國顯指出，加嚴規定實施後，機組員違規行為都很輕微，且人數只有「個位數」，民航局補充說明，現在航空公司跟外站飯店都有合作加強監控，房卡都只能刷一次，就有發現一起違規是機組員起床後開房門到飯店內販賣機投幣買東西後，要刷房卡結果進不去房間被鎖在門外，遭發現未待在房間內的違規情況。

    國內違規方面，民航局表示，有一起是居家檢疫第7天的時候，航空公司載他去醫院檢查完並返家之後，他可能以為檢查完居家檢疫就結束，結果就自行開車出門加油，結果就違反居檢；雖然行為輕微，但後續仍會依規定開罰。

    不過機組員因工作性質需頻繁出入境，居家檢疫時間加長至7天後，就有機組員反映他們陷入「執勤－檢疫－執勤」的長期循環，無法進入社區的正常生活環境，有身心疲勞問題。

    對此，民航局指出，只要航空公司都能盡到責任、機組員也能做好防疫，就會考慮適度放寬，目前已著手規劃，後續須再將計畫報指揮中心審查；因為3月開始將再開放旅客轉機，放寬程度及何時能上路實施，民航局表示，是希望能盡快，不過一切仍依指揮中心為準。

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