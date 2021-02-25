買火車票等5分鐘超龜速？ 網拿7張票曬暖心原因懊悔：錯怪售票員

網友曬出7張車票照片，分享上週六為年邁母親和孩子購票時碰上暖心台鐵售票員的經歷。（翻攝爆怨公社）

2021/02/25 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕太暖心！一名網友的年邁母親上週臨時想帶孫到北部找家人，網友因此到台鐵售票口臨櫃買票，售票員告知無坐票後又向網友確認欲乘車者是否為「一個阿嬤一個小孩」？網友點頭，誰知售票員開票開了5分鐘，讓他忍不住在心裡埋怨售票員的龜速。結果網友共拿到7張車票，這才了解原來售票員並非龜速，而是在努力為乘客劃位，讓網友心生歉意，也將暖心過程分享到網路上。

原PO在「爆怨公社」表示，自己8旬母親上週六臨時想帶孫子找原PO住在板橋的妹妹，他便帶母親和孩子到台鐵售票櫃台買票；然而事出臨時，售票員向原PO反應「台中到新竹沒座位，新竹以後才有位子」，原PO認為站到新竹還好，但眼尖的售票員看到原PO身邊的長者與孩子，又提問「一個阿嬤一個小孩喔？」

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原PO點頭，售票員便低頭開票，一開就開了5分鐘，原PO見後面隊伍越來越長，讓他忍不住在心裡埋怨起售票員的龜速，「1分鐘，2分鐘，5分鐘都過去了，怎麼還沒好？望著後面越排越長的人，心下嘀咕，搞什麼嘛，有夠烏龜的」。

最後，原PO竟然拿到了7張票；售票員解釋，「小孩從新竹後才有座位，阿嬤只有竹南到新竹站票，只是你們每站都換座位，新竹後就不用換了」，他仔細一看，這才明白售票員花這麼長時間開票，原來是在為長者和孩子努力找位、劃位，「而且怕老人家不方便，位子都是排在同一車廂」。

想起自己的埋怨，原PO備感歉意，「我真的很混蛋，錯怪了好人，謝謝妳，謝謝妳，謝謝妳小姑娘」，他也曬出7張車票的照片以資證明，更表明自己發文要「爆」怨自己錯怪好心售票員；對此，網友紛紛大喊暖心，表示當事售票員如此貼心，「一定要寫信去表揚」。

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