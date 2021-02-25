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    一場奇妙旅程！林欽榮談與高雄車站19年遷移與遷回的巧妙緣份

    舊台鐵高雄車站19年前（2002-2021）遷移時擔任高市工務局長，19年後準備遷回原位時又擔任高市副市長，林欽榮（右四）形容為一場奇妙旅程。（林欽榮臉書）

    舊台鐵高雄車站19年前（2002-2021）遷移時擔任高市工務局長，19年後準備遷回原位時又擔任高市副市長，林欽榮（右四）形容為一場奇妙旅程。（林欽榮臉書）

    2021/02/25 10:38

    〔記者王榮祥／高雄報導〕舊台鐵高雄車站19年前（2002-2021）遷移時擔任高市工務局長，19年後準備遷回原位時又擔任高市副市長；林欽榮形容，回顧高雄這座城市的際遇、甚或於他的生命歷程而言，都是一場奇妙旅程，也充滿了因緣際會的巧合。

    林欽榮說，19年來、他來回台北與高雄任職，過去有幸躬逢高雄帝冠式車站建築的啓動遷移，迄今正值高雄百年，尚能參與最終遷回的盛典，祈願這項工程能功德圓滿，為歷經近有20餘年的高雄市區鐵路地下化工程，成就最後一哩路的完整。

    他形容，回顧高雄這座城市的際遇、甚或於自己的生命歷程而言，都是一場奇妙的旅程，也充滿了因緣際會的巧合。就如同謝長廷大使在臉書所揭露內容:「遷移當時的工務局長，也是現在高雄市副市長林欽榮，當時鐵路地下化的經費是最大問題，要求中央負擔7成5經費，申請的就是當時的陳其邁代理市長，批准的是當時任行政院長的謝長廷，歷史真有很多巧合。

    林欽榮表示，19年前，高雄舊車站的遷移，是為了保存高雄人生命軌跡中的老車站記憶，19年後再遷回，新的高雄車站站區更將成為嶄新的城市客廳，無論在當年，或是在此際，都是台灣的第一次，也因為高雄人重感情，願意將舊車站地標的實體存在保存下來，透過帝冠式車站建築，持續敍述著高雄的身世與未來的想像、回映著高雄人的生活記憶與人情故事。

    林欽榮指出，高雄就是這樣一座充滿人情味的城市，而他更期待這樣的情懷，能讓高雄在新舊交替之間，始終保留屬於自己的城市記憶。

    舊台鐵高雄車站19年前（2002-2021）遷移前樣貌。（林欽榮臉書）

    舊台鐵高雄車站19年前（2002-2021）遷移前樣貌。（林欽榮臉書）

    帝冠式台鐵高雄車站將在今年8月啟動回娘家。（資料照）

    帝冠式台鐵高雄車站將在今年8月啟動回娘家。（資料照）

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