為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    赴日手術眼癌童返回高雄 阿嬤：還有很長路要走

    范童與阿嬤（中）在成田機場搭機。（擷取自謝長廷臉書）

    范童與阿嬤（中）在成田機場搭機。（擷取自謝長廷臉書）

    2020/12/26 18:29

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕大寮區范姓男童（3歲）罹患視網膜母細胞瘤，摘除左眼後，歷經50多次化、放療仍在右眼發現腫瘤，高雄市長陳其邁協助募款超過229萬元，范童於今天（26日）下午返回高雄；阿嬤說，後面還有一段（醫療）長路要走。

    范童與阿嬤下午4點返抵小港機場，將接受14天居家檢疫隔離；阿嬤向外界致謝並表示，過程辛苦但值得，結束隔離後將繼續到高醫治療。

    范童出生4個月即被診斷罹患視網膜母細胞瘤，經高醫小兒科部手術摘除左眼、高雄長庚進行質子治療，主治醫師廖優美複診又在右眼發現腫瘤，若不摘除，癌細胞將擴散，若摘除將終身全盲，陷入手術與否抉擇。

    陳其邁協助各界募款後，范童本月5日前往日本，並於耶誕節前21日在東京日本國立癌症研究中心中央病院，由眼腫瘤科長鈴木茂伸進行「小線源」放射治療，期間，我國駐日代表謝長廷曾到病院探視。

    謝長廷今天（26）於臉書發文指出，慈濟日本分會志工、成田機場日本航空配合協助，並體貼買了生日禮物給明守小朋友，搶救行動從媒體報導、社會大眾關懷、善心人士捐款、簽證取得、出國來日本、接受隔離、手術完成，到搭機直飛故鄉高雄，前才1個月餘，疫情嚴峻時刻，台灣良善故事帶來溫暖。

    范童右眼於日本國立癌症研究中心中央病院植入晶片。（家屬提供）

    范童右眼於日本國立癌症研究中心中央病院植入晶片。（家屬提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄眼癌男童東京手術成功！謝長廷贈玩具一起吃便當慶祝
    2020/12/25 17:20

    高雄眼癌男童東京手術成功！謝長廷贈玩具一起吃便當慶祝
    暖哭！3歲眼癌男童赴日治療了 駐日副代表在機場迎接
    2020/12/06 16:15

    暖哭！3歲眼癌男童赴日治療了 駐日副代表在機場迎接

    三商美邦攜手同仁　為弱勢孩童圓夢
    助3歲男童赴日就醫盼保僅存右眼 陳政聞：台日都會全力協助
    2020/11/16 15:32

    助3歲男童赴日就醫盼保僅存右眼 陳政聞：台日都會全力協助
    3歲男童罹眼癌籌募百萬醫藥費 陳其邁指示協助
    2020/11/14 20:03

    3歲男童罹眼癌籌募百萬醫藥費 陳其邁指示協助

    存投組 股債穩波動
    生活今日熱門
    「酷斯拉樂園」逮到10隻綠鬣蜥 達人續追「在逃老大」
    2020/12/26 07:01

    「酷斯拉樂園」逮到10隻綠鬣蜥 達人續追「在逃老大」

    「握拳寶寶」13歲近況曝光！ 父母公布當時拍下萌照真相
    2020/12/26 06:03

    「握拳寶寶」13歲近況曝光！ 父母公布當時拍下萌照真相 影片

    又有屁孩！噁男喝過飲料再放回架上 家樂福：已報警備案
    2020/12/26 06:09

    又有屁孩！噁男喝過飲料再放回架上 家樂福：已報警備案

    單親新住民清寒生 拚上台大醫學系
    2020/12/26 05:30

    單親新住民清寒生 拚上台大醫學系

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播