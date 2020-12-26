赴日手術眼癌童返回高雄 阿嬤：還有很長路要走

范童與阿嬤（中）在成田機場搭機。（擷取自謝長廷臉書）

2020/12/26 18:29

〔記者黃旭磊／高雄報導〕大寮區范姓男童（3歲）罹患視網膜母細胞瘤，摘除左眼後，歷經50多次化、放療仍在右眼發現腫瘤，高雄市長陳其邁協助募款超過229萬元，范童於今天（26日）下午返回高雄；阿嬤說，後面還有一段（醫療）長路要走。

范童與阿嬤下午4點返抵小港機場，將接受14天居家檢疫隔離；阿嬤向外界致謝並表示，過程辛苦但值得，結束隔離後將繼續到高醫治療。

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范童出生4個月即被診斷罹患視網膜母細胞瘤，經高醫小兒科部手術摘除左眼、高雄長庚進行質子治療，主治醫師廖優美複診又在右眼發現腫瘤，若不摘除，癌細胞將擴散，若摘除將終身全盲，陷入手術與否抉擇。

陳其邁協助各界募款後，范童本月5日前往日本，並於耶誕節前21日在東京日本國立癌症研究中心中央病院，由眼腫瘤科長鈴木茂伸進行「小線源」放射治療，期間，我國駐日代表謝長廷曾到病院探視。

謝長廷今天（26）於臉書發文指出，慈濟日本分會志工、成田機場日本航空配合協助，並體貼買了生日禮物給明守小朋友，搶救行動從媒體報導、社會大眾關懷、善心人士捐款、簽證取得、出國來日本、接受隔離、手術完成，到搭機直飛故鄉高雄，前才1個月餘，疫情嚴峻時刻，台灣良善故事帶來溫暖。

范童右眼於日本國立癌症研究中心中央病院植入晶片。（家屬提供）

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