為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    在百果樹紅磚屋告別演講 黃春明：情緒很複雜

    知名作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，將於31日吹熄燈號，黃春明今天下午3點在紅磚屋以「漫談老人」為主題，進行告別演講。（記者林敬倫攝）

    知名作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，將於31日吹熄燈號，黃春明今天下午3點在紅磚屋以「漫談老人」為主題，進行告別演講。（記者林敬倫攝）

    2020/12/26 17:00

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕知名作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，將於31日吹熄燈號，黃春明今天下午3點在紅磚屋以「漫談老人」為主題，進行告別演講，黃春明受訪時一度哽咽表示，要離開了，情緒很複雜，經營紅磚屋真的很開心、很感動，當然也有莫名其妙的難過，他強調，這些年在紅磚屋做了不少事，都是種學習，接下來交給其他人接棒。

    黃春明從2012年開始受縣政府的委託，經營紅磚屋至今已8年，現由黃春明支持者成立的黃大魚文化藝術基金會進駐管理，主要辦理各式藝文活動，包含講座、兒童劇演出及文學獎頒獎等，是宜蘭縣著名的藝文景點，但31日將吹熄燈號，黃春明將正式與紅磚屋告別。

    黃春明今天在紅磚屋以「漫談老人」為題，進行告別演講，不少民眾與志工到場，宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀與宜蘭市長江聰淵也共襄盛舉；黃春明講述這一代老人與上一代老人因為時空背景不同，有很大的不同，過去的節儉、勤勞與有人情味，是現在沒有的。

    黃春明也講述不少過去的趣聞，他說，過去奶奶帶他在路上走，有人會突然請他們進來家裡坐，他問，「阿嬤你認識嗎？」阿嬤回，「不認識阿，叫我們進去就進去」，黃春明鮮活的說故事風格，搭配肢體語言，讓現場笑聲不斷。

    黃春明受訪時說，紅磚屋這些年做了好多事，讓宜蘭的文化活絡起來，各方面的達人到紅磚屋演講，大人講故事給孩子聽，不少外地人慕名而來，也變成朋友，還有國外團隊到紅磚屋拍電視，他強調，宜蘭縣政府的消息，沒有這間紅磚屋的消息多，且紅磚屋都是正面的消息，縣政府還有負面的消息。

    黃春明說，他做的藝文活動，沒有任何政治意識，但議會某一派的議員在反對，對議員指控他免費使用紅磚屋，是縣府圖利，但他做文化活動沒有要賺錢，為何還要被收租金？如果縣府來辦這些文化活動，要花多少錢？能請到他請的講者來演講嗎？

    與會的李姓國小老師說，一直很喜歡黃春明對台灣這片土地的熱愛，常到紅磚屋參與活動，如今要結束了，真的很可惜。陳姓民宿業者本身也是紅磚屋志工，他說，紅磚屋結束了真的很不捨，但尊重黃老師的決定。

    相關新聞連結：
    紅磚屋下一步？ 文化局拚明年3月前完成新團隊甄選

    知名作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，將於31日吹熄燈號。（記者林敬倫攝）

    知名作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，將於31日吹熄燈號。（記者林敬倫攝）

    黃春明（右）受訪時一度哽咽表示，要離開了，情緒很複雜，經營紅磚屋真的很開心、很感動，當然也有莫名其妙的難過。（記者林敬倫攝）

    黃春明（右）受訪時一度哽咽表示，要離開了，情緒很複雜，經營紅磚屋真的很開心、很感動，當然也有莫名其妙的難過。（記者林敬倫攝）

    百果樹紅磚屋撤場後，只會剩下樹幹。（記者林敬倫攝）

    百果樹紅磚屋撤場後，只會剩下樹幹。（記者林敬倫攝）

    黃春明的親筆畫作也會撤走。（記者林敬倫攝）

    黃春明的親筆畫作也會撤走。（記者林敬倫攝）

    黃春明（右2）今天在紅磚屋以「漫談老人」為題，進行告別演講，不少民眾與志工到場，宜蘭縣長林姿妙（左）、立委陳歐珀與宜蘭市長江聰淵（右）也共襄盛舉。（記者林敬倫攝）

    黃春明（右2）今天在紅磚屋以「漫談老人」為題，進行告別演講，不少民眾與志工到場，宜蘭縣長林姿妙（左）、立委陳歐珀與宜蘭市長江聰淵（右）也共襄盛舉。（記者林敬倫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    黃春明紅磚屋將熄燈 阮義忠公開信籲：盼留在宜蘭攜手奮鬥
    2020/12/14 12:09

    黃春明紅磚屋將熄燈 阮義忠公開信籲：盼留在宜蘭攜手奮鬥
    作家黃春明經營宜蘭紅磚屋8年 2度面臨熄燈危機
    2020/12/03 00:30

    作家黃春明經營宜蘭紅磚屋8年 2度面臨熄燈危機

    年終快搶！全國電子振興價省逾萬元
    黃春明的童話公園不見了 鐵路局招商要作商場、健身房
    2020/10/08 16:12

    黃春明的童話公園不見了 鐵路局招商要作商場、健身房
    「小李子不是大騙子」說書 黃春明：桃花源在腳踩的這塊地上
    2019/07/27 14:34

    「小李子不是大騙子」說書 黃春明：桃花源在腳踩的這塊地上

    存投組 股債穩波動
    黃春明紅磚屋租金預算遭刪 陳芳明：台灣政治的悲哀
    2019/02/01 16:56

    黃春明紅磚屋租金預算遭刪 陳芳明：台灣政治的悲哀
    蘋果的滋味 在這張桌子完成
    2018/01/10 06:00

    蘋果的滋味 在這張桌子完成
    生活今日熱門
    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光
    2020/12/25 23:30

    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光

    傳產時尚！黑手猛男出鮮肉月曆 人妻暴動：把老公送過去鍛練
    2020/12/26 00:00

    傳產時尚！黑手猛男出鮮肉月曆 人妻暴動：把老公送過去鍛練

    難堪！女同志驚爆面試「被炸得體無完膚」 臺虎精釀道歉了
    2020/12/25 19:02

    難堪！女同志驚爆面試「被炸得體無完膚」 臺虎精釀道歉了

    確診紐籍機師逛過！ 好市多南崁店現況曝光網驚呆
    2020/12/25 18:38

    確診紐籍機師逛過！ 好市多南崁店現況曝光網驚呆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播