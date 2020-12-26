在百果樹紅磚屋告別演講 黃春明：情緒很複雜

知名作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，將於31日吹熄燈號，黃春明今天下午3點在紅磚屋以「漫談老人」為主題，進行告別演講。（記者林敬倫攝）

2020/12/26 17:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕知名作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，將於31日吹熄燈號，黃春明今天下午3點在紅磚屋以「漫談老人」為主題，進行告別演講，黃春明受訪時一度哽咽表示，要離開了，情緒很複雜，經營紅磚屋真的很開心、很感動，當然也有莫名其妙的難過，他強調，這些年在紅磚屋做了不少事，都是種學習，接下來交給其他人接棒。

黃春明從2012年開始受縣政府的委託，經營紅磚屋至今已8年，現由黃春明支持者成立的黃大魚文化藝術基金會進駐管理，主要辦理各式藝文活動，包含講座、兒童劇演出及文學獎頒獎等，是宜蘭縣著名的藝文景點，但31日將吹熄燈號，黃春明將正式與紅磚屋告別。

請繼續往下閱讀...

黃春明今天在紅磚屋以「漫談老人」為題，進行告別演講，不少民眾與志工到場，宜蘭縣長林姿妙、立委陳歐珀與宜蘭市長江聰淵也共襄盛舉；黃春明講述這一代老人與上一代老人因為時空背景不同，有很大的不同，過去的節儉、勤勞與有人情味，是現在沒有的。

黃春明也講述不少過去的趣聞，他說，過去奶奶帶他在路上走，有人會突然請他們進來家裡坐，他問，「阿嬤你認識嗎？」阿嬤回，「不認識阿，叫我們進去就進去」，黃春明鮮活的說故事風格，搭配肢體語言，讓現場笑聲不斷。

黃春明受訪時說，紅磚屋這些年做了好多事，讓宜蘭的文化活絡起來，各方面的達人到紅磚屋演講，大人講故事給孩子聽，不少外地人慕名而來，也變成朋友，還有國外團隊到紅磚屋拍電視，他強調，宜蘭縣政府的消息，沒有這間紅磚屋的消息多，且紅磚屋都是正面的消息，縣政府還有負面的消息。

黃春明說，他做的藝文活動，沒有任何政治意識，但議會某一派的議員在反對，對議員指控他免費使用紅磚屋，是縣府圖利，但他做文化活動沒有要賺錢，為何還要被收租金？如果縣府來辦這些文化活動，要花多少錢？能請到他請的講者來演講嗎？

與會的李姓國小老師說，一直很喜歡黃春明對台灣這片土地的熱愛，常到紅磚屋參與活動，如今要結束了，真的很可惜。陳姓民宿業者本身也是紅磚屋志工，他說，紅磚屋結束了真的很不捨，但尊重黃老師的決定。

相關新聞連結：

紅磚屋下一步？ 文化局拚明年3月前完成新團隊甄選

知名作家黃春明經營的宜蘭市百果樹紅磚屋，將於31日吹熄燈號。（記者林敬倫攝）

黃春明（右）受訪時一度哽咽表示，要離開了，情緒很複雜，經營紅磚屋真的很開心、很感動，當然也有莫名其妙的難過。（記者林敬倫攝）

百果樹紅磚屋撤場後，只會剩下樹幹。（記者林敬倫攝）

黃春明的親筆畫作也會撤走。（記者林敬倫攝）

黃春明（右2）今天在紅磚屋以「漫談老人」為題，進行告別演講，不少民眾與志工到場，宜蘭縣長林姿妙（左）、立委陳歐珀與宜蘭市長江聰淵（右）也共襄盛舉。（記者林敬倫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法