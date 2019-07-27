「小李子不是大騙子」說書 黃春明：桃花源在腳踩的這塊地上

2019-07-27 14:34

［記者林敬倫／宜蘭報導］百果樹紅磚屋安排2019暑期活動，由「黃大魚兒童劇團」帶來作家黃春明「小李子不是大騙子」兒童劇說書版-精選折子演出，今起到8月17日共推出8場次，首場由黃春明親自說書；黃春明說，「小李子不是大騙子」改編自陶淵明的「桃花源記」，盼藉此傳達桃花源在腳踩的這塊地上，只要心裡有桃花源，隨處都是桃花源。

「小李子不是大騙子」兒童劇由黃春明著作， 主要改編自陶淵明的「桃花源記」，故事內容主要講述在東晉的武陵，有一個純樸的小山村，有一位8歲還不到的小男孩叫小李子，讓一名縣太爺帶了一群人，跋涉山水，去找人間仙境 「桃花源」，結果沒找著，縣太爺還因此得了一場病。

「黃大魚兒童劇團」從今日起到8月17日連續4個週六，在上午11點及下午2各推出一場次的「小李子不是大騙子」兒童劇說書版-精選折子演出；黃春明說，「黃大魚兒童劇團」的「小李子不是大騙子」，曾經登上國家戲劇院，但最有價值的其實是在921大地震時，到災區演給災民看。

黃春明說，雖然到災區表演環境不好，但傳達的理念對災民而言就很有意義，故事內容就是在講東晉詩人陶淵明的「桃花源記」，敘述一個小孩、老人與身障者都有人照顧，且很美好的大同社會，但「桃花源記」470幾個字，都是文言文，他才會改編成小朋友都有興趣的兒童劇。

「桃花源在腳踩的這塊地上！」黃春明說，今天社會很亂、很不好，但只要一個村的人有心，要有一個桃花源，就可以成為桃花源，根本不用去找。

百果樹紅磚屋指出，8場次的「小李子不是大騙子」兒童劇說書版-精選折子演出，每場費用150元，含飲品一杯，團購優惠10人1300元，20人2400元，可線上報名。

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