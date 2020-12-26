紅磚屋下一步？ 宜縣文化局拚明年3月前完成甄選

知名作家黃春明31日撤出紅磚屋後，下一步怎麼走，備受關注。（記者林敬倫攝）

2020/12/26 17:14

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在百果樹紅磚屋告別演講 黃春明：情緒很複雜

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕知名作家黃春明31日撤出紅磚屋後，下一步怎麼走，備受關注。宜蘭縣政府文化局擬尊重議會決議，開始辦理公開徵選，尋找新的進駐團隊，文化局長呂信芳說，確實已有廠商有意進駐，前來詢問，但文化局會尊重黃春明老師想要傳承的想法，不讓紅磚屋的文學基礎流失，並力拚在明年3月前完成甄選。

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這次黃春明撤出紅磚屋的意志甚堅，還發函給宜蘭縣政府表示，百果樹紅磚屋自2012年9月18日開幕迎賓，向以藝文景點自期，力行多元營造規劃，承蒙貴府及蘭陽鄉親不吝支持與拓展，近年蘭地複合空間競立，大小藝術人文計畫蓬勃招展，貴府所託活化及魅力提升任務，已臻圓滿，他自當即時交棒，期待年輕後進以朝氣新意，接續灌溉宜蘭火車站前這片藝文沃土。

談到紅磚屋的下一步？呂信芳說，確實已有廠商來詢問進駐紅磚屋的事宜，但未來的主要走向，縣府一定不會違背黃春明老師想要傳承的想法，保留原本的文化空間，所以，辦理公開徵選時，一定會慎選團隊，絕不會讓好不容易建立起來的文學基礎流失。

呂信芳指出，現階段辦理公開徵選的時程都尚未確定，但縣府會儘速把標案的相關辦法規劃出來，並向縣長報告，力拚在明年3月前完成徵選，不會讓紅磚屋閒置太久。

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