為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    紅磚屋下一步？ 宜縣文化局拚明年3月前完成甄選

    知名作家黃春明31日撤出紅磚屋後，下一步怎麼走，備受關注。（記者林敬倫攝）

    知名作家黃春明31日撤出紅磚屋後，下一步怎麼走，備受關注。（記者林敬倫攝）

    2020/12/26 17:14

    相關新聞連結：
    在百果樹紅磚屋告別演講 黃春明：情緒很複雜

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕知名作家黃春明31日撤出紅磚屋後，下一步怎麼走，備受關注。宜蘭縣政府文化局擬尊重議會決議，開始辦理公開徵選，尋找新的進駐團隊，文化局長呂信芳說，確實已有廠商有意進駐，前來詢問，但文化局會尊重黃春明老師想要傳承的想法，不讓紅磚屋的文學基礎流失，並力拚在明年3月前完成甄選。

    這次黃春明撤出紅磚屋的意志甚堅，還發函給宜蘭縣政府表示，百果樹紅磚屋自2012年9月18日開幕迎賓，向以藝文景點自期，力行多元營造規劃，承蒙貴府及蘭陽鄉親不吝支持與拓展，近年蘭地複合空間競立，大小藝術人文計畫蓬勃招展，貴府所託活化及魅力提升任務，已臻圓滿，他自當即時交棒，期待年輕後進以朝氣新意，接續灌溉宜蘭火車站前這片藝文沃土。

    談到紅磚屋的下一步？呂信芳說，確實已有廠商來詢問進駐紅磚屋的事宜，但未來的主要走向，縣府一定不會違背黃春明老師想要傳承的想法，保留原本的文化空間，所以，辦理公開徵選時，一定會慎選團隊，絕不會讓好不容易建立起來的文學基礎流失。

    呂信芳指出，現階段辦理公開徵選的時程都尚未確定，但縣府會儘速把標案的相關辦法規劃出來，並向縣長報告，力拚在明年3月前完成徵選，不會讓紅磚屋閒置太久。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    在百果樹紅磚屋告別演講 黃春明：情緒很複雜
    2020/12/26 17:00

    在百果樹紅磚屋告別演講 黃春明：情緒很複雜
    紅磚屋熄燈引熱議 林姿妙自掏腰包買140本黃春明小說贈局處首長
    2020/12/22 15:03

    紅磚屋熄燈引熱議 林姿妙自掏腰包買140本黃春明小說贈局處首長

    三商美邦攜手同仁　為弱勢孩童圓夢
    紅磚屋年底熄燈！江聰淵承諾「無償提供場館」 黃春明回應了
    2020/12/14 13:15

    紅磚屋年底熄燈！江聰淵承諾「無償提供場館」 黃春明回應了
    黃春明紅磚屋將熄燈 阮義忠公開信籲：盼留在宜蘭攜手奮鬥
    2020/12/14 12:09

    黃春明紅磚屋將熄燈 阮義忠公開信籲：盼留在宜蘭攜手奮鬥

    存投組 股債穩波動
    生活今日熱門
    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光
    2020/12/25 23:30

    屏東石頭營碉堡文資現勘 二戰日軍指揮部曝光

    傳產時尚！黑手猛男出鮮肉月曆 人妻暴動：把老公送過去鍛練
    2020/12/26 00:00

    傳產時尚！黑手猛男出鮮肉月曆 人妻暴動：把老公送過去鍛練

    難堪！女同志驚爆面試「被炸得體無完膚」 臺虎精釀道歉了
    2020/12/25 19:02

    難堪！女同志驚爆面試「被炸得體無完膚」 臺虎精釀道歉了

    確診紐籍機師逛過！ 好市多南崁店現況曝光網驚呆
    2020/12/25 18:38

    確診紐籍機師逛過！ 好市多南崁店現況曝光網驚呆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播