秋高氣爽！週二各地日夜溫差大 週四後變天

明日各地大多為陽光和煦的好天氣，但日夜溫差較大，早出晚歸的民眾需多加注意。（資料照）

2020/10/26 21:21

〔即時新聞／綜合報導〕明（27）日各地依舊維持穩定的天氣，北部山區與東半部有零星降雨；各地日夜溫差較大，沿海地區風浪也強。第18號颱風「莫拉菲」目前已進入南海持續遠離，預計外圍水氣週四（29日）後才會影響台灣。

中央氣象局預報，明天各地大多為秋高氣爽、陽光和煦的天氣，僅東半部地區及大台北山區有機率降雨；海邊風力依然強勁，中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，若到海邊活動或海上作業時務必注意安全。

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颱風「莫拉菲」今天上午8時已增強為中度颱風，下午2時中心位於鵝鑾鼻南南西方約980公里的海面上，已進入南海，向西朝越南方向進行，因距離較遠，對台灣天氣影響不大。

天氣風險公司指出，週四開始受到東北風增強與莫拉菲颱風外圍水氣的影響，大台北、宜蘭花蓮又會轉為濕濕涼涼的天氣，並一直維持到周六；但這一波的水氣沒有像10月中旬那麼多，也不會有共伴效應發生。周日起北方乾空氣南下，各地天氣又會好轉。

溫度方面，明天清晨低溫在21至23度間，白天北部及東半部地區高溫約27至30度，中南部仍可達32度左右，但日夜溫差較大。

紫外線方面，明天各地均為中量級至高量級。

空氣品質方面，明日環境風場為東北東風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度上升；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；馬祖及金門地區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級

第18號颱風「莫拉菲」目前已進入南海持續遠離，預計外圍水氣週四（29日）後才會影響台灣。（圖擷取自中央氣象局）

明日各地清晨低溫約在21至23度間，白天北部及東半部地區高溫約27至30度，中南部仍可達32度左右。（圖擷取自中央氣象局）

紫外線方面，明天各地均為中量級至高量級。（圖擷取自中央氣象局）

空氣品質方面，明天澎湖、東半部以及竹苗以北為綠色「良好」等級，黃色為「普通」等級，橘色為「提醒」等級。（圖擷取自空氣品質監測網）

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