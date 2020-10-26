中天換照》柯文哲：別說我挺中天 挺的是普世價值

台北市長柯文哲今下午與外賓參觀設市百年展，被中天記者問及此事，柯數度強調，「不要說我們挺中天，我們是主張新聞、依法行政，我們挺的是普世價值。」。（記者林正堃攝）

2020/10/26 15:54

〔記者郭安家／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今開「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，台北市長柯文哲今下午與外賓參觀設市百年展，被中天記者問及此事，柯數度強調，「不要說我們挺中天，我們是主張新聞、依法行政，我們挺的是普世價值。」

中天記者問柯文哲，曾承諾聲援中天，結果引發館長陳之漢說再也不支持民眾黨，柯文哲回答，「他不是聲援中天，是主張新聞自由，一種社會公平正義就好」，他當然反紅媒，但是他一樣反綠媒；「但不要說我們什麼挺中天，我們沒有理由去挺特定媒體，我們挺的是普世價值」。

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中天記者問柯文哲有沒有看聽證會？回去會看嗎？柯文哲回說，市長每天哪有時間看那個，都是幕僚摘要。

柯文哲被問及「你之前說紅媒是種扣帽子」？柯回答，你要扣人家帽子要有證據，他支持新聞自由、依法行政，支持公平正義，要扣人家紅帽子要有證據，至於中天換照一事，公平就好。

中天記者也追問，指換照聽證會上，主持人有反旺中的背景，提問過程會不會被質疑偏頗？柯文哲回說，審判過程有迴避原則，作為主辦單位自己要注意，過程有瑕疵存在，就像毒樹果理論，因前面流程有問題會使得判決結果出來引發人家懷疑，所以依法行政、公開公正就好。

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