為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中天換照》柯文哲：別說我挺中天 挺的是普世價值

    台北市長柯文哲今下午與外賓參觀設市百年展，被中天記者問及此事，柯數度強調，「不要說我們挺中天，我們是主張新聞、依法行政，我們挺的是普世價值。」。（記者林正堃攝）

    台北市長柯文哲今下午與外賓參觀設市百年展，被中天記者問及此事，柯數度強調，「不要說我們挺中天，我們是主張新聞、依法行政，我們挺的是普世價值。」。（記者林正堃攝）

    2020/10/26 15:54

    〔記者郭安家／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）今開「中天電視股份有限公司申請換發中天新聞台衛星廣播電視事業執照案」聽證會，台北市長柯文哲今下午與外賓參觀設市百年展，被中天記者問及此事，柯數度強調，「不要說我們挺中天，我們是主張新聞、依法行政，我們挺的是普世價值。」

    中天記者問柯文哲，曾承諾聲援中天，結果引發館長陳之漢說再也不支持民眾黨，柯文哲回答，「他不是聲援中天，是主張新聞自由，一種社會公平正義就好」，他當然反紅媒，但是他一樣反綠媒；「但不要說我們什麼挺中天，我們沒有理由去挺特定媒體，我們挺的是普世價值」。

    中天記者問柯文哲有沒有看聽證會？回去會看嗎？柯文哲回說，市長每天哪有時間看那個，都是幕僚摘要。

    柯文哲被問及「你之前說紅媒是種扣帽子」？柯回答，你要扣人家帽子要有證據，他支持新聞自由、依法行政，支持公平正義，要扣人家紅帽子要有證據，至於中天換照一事，公平就好。

    中天記者也追問，指換照聽證會上，主持人有反旺中的背景，提問過程會不會被質疑偏頗？柯文哲回說，審判過程有迴避原則，作為主辦單位自己要注意，過程有瑕疵存在，就像毒樹果理論，因前面流程有問題會使得判決結果出來引發人家懷疑，所以依法行政、公開公正就好。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中天換照》民眾黨︰支持NCC同一標準嚴審所有新聞頻道
    2020/10/26 15:05

    中天換照》民眾黨︰支持NCC同一標準嚴審所有新聞頻道
    中天換照》涉入媒體經營程度 蔡衍明：不清楚、未涉入
    2020/10/26 14:14

    中天換照》涉入媒體經營程度 蔡衍明：不清楚、未涉入

    百貨週年慶三攻略 聯邦卡好給利
    中天換照》稱不評論特定媒體表現 江啟臣反疑NCC委員派任、背景
    2020/10/26 12:14

    中天換照》稱不評論特定媒體表現 江啟臣反疑NCC委員派任、背景
    中天換照》中天律師：遭裁罰21件有16件尚在爭訟 不能成判斷標準
    2020/10/26 12:05

    中天換照》中天律師：遭裁罰21件有16件尚在爭訟 不能成判斷標準
    不忍了！柯文哲表態會聲援中天 館長失望：不會再投民眾黨
    2020/10/26 10:11

    不忍了！柯文哲表態會聲援中天 館長失望：不會再投民眾黨
    「關中天」爭議 柯文哲籲民進黨：依法行政、自我保重
    2020/10/21 14:12

    「關中天」爭議 柯文哲籲民進黨：依法行政、自我保重
    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    好湯溫泉季創意寫生得獎作品 明起豐原陽明市政大樓展出
    2020/10/25 16:38

    好湯溫泉季創意寫生得獎作品 明起豐原陽明市政大樓展出

    弱勢職災勞工母獨居老舊屋 南市勞局志工團助修繕
    2020/10/25 16:49

    弱勢職災勞工母獨居老舊屋 南市勞局志工團助修繕

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播