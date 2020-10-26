苑裡金屬工廠違法操作排粉塵被要求停工 環保局：待行政處分

圖為工廠夜間排放粉塵畫面。（記者蔡政珉翻攝）

2020/10/26 15:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣議員陳品安接獲民眾陳情，指出位於苗栗縣苑裡鎮社苓里與山柑里交界處，有間金屬工廠常於夜間排放粉塵，影響空氣品質，陳品安前往會勘後，發現業者並無金屬鑄造的相關許可證，要求環保局正視問題，先要求業者停工。

苗栗縣環保局則回應，前往稽查後發現業者無相關製程操作許可證為事實，所以已經依空汙法規定，要求業者提出意見陳述，之後會再下達停工或處以罰鍰的行政處分。

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苗栗縣府環保局指出，因該業者目前尚未提出意見陳述，而停工屬於行政處分一環，環保局一定會於收到意見陳述7天內做出處分，現階段若要求業者停工，但尚未有明確停工處分也無法裁罰。

環保局強調，若業者仍於此階段內為違法操作，屆時處行政處分時會追究責任，不排除追加罰鍰。

陳品安則質疑，既然業者已經違法操作相關金屬鍍造製程，環保局身為主管機關不應該放任業者於意見陳述期間仍進行操作。

陳品安強調，業者營業必須合法且做好相關防護措施，若業者後續取得合法許可，不會阻擋業者繼續營業，但環保局必須正視相關問題。

由於該工廠位處民宅與學校、農田附近，近期晚間常逸出操作金屬鑄造物的不明粉塵，引起周遭民眾不滿。

陳品安接獲投訴後發現，工廠內設備相當簡陋，而粉塵未經過適當過濾便直接由排風口排出，影響民眾生活品質。

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