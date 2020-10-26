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    2重機共停1汽車格車費仍相同 北市議員︰減停車費促騎士共停

    重機停車示意圖。（資料照）

    重機停車示意圖。（資料照）

    2020/10/26 13:45

    〔記者蔡思培／台北報導〕大型重型機車因為車型介於1般機車與汽車間，停車時必須要停在汽車格位，目前1個汽車格可停1至2部重機。但台北市議員質疑，就算2部重機共享1個汽車格位，騎士繳交的停車費仍相同，市府應該釋出誘因，才能讓騎士願意共享同1個停車格。

    台北市議會今天召開交通委員會，議員洪健益指出，現行汽車停車格位與紅、黃牌重型機車共用，且已開放1格汽車停車格位可停2部紅、黃牌重型機車，但多數騎士仍習慣將重機停在車位中央，導致1格車格只能停1部重機。洪健益建議，台北市交通局應該在汽車停車格標示，重機可以停2部。

    議員苗博雅也說，現在大型重機有權1車停1格車位，假如騎士只停1半車位，另一半又有別部重機停入，交通局就會變相1格車位收2份錢。她質疑，沒道理重機停車只用1半空間，卻要交一樣的停車費。苗建議，交通局應釋出更多誘因，例如停一半格位只收一半停車費，以鼓勵重機騎士共停車位。

    交通局停管處處長李昆振說，目前全國有17萬輛大型重機，台北市約有2.4萬輛，紅牌、黃牌各半。台北市共有4.9萬個路邊汽車停車格、5萬多個路外汽車停車格，這10萬個車位重機都能停。此外，台北市還有441個停車位是以重機車型專門劃設，只給重機停放。但李表示，重機騎士平時都車不離身，不太喜歡停路邊，目前每月僅開5000多張單路邊停車單。

    交通局長陳學台也說，現在法規規定，重機只要停在汽車格框內就可以，確實有許多重機騎士不清楚，1個車位可以停2部重機，他表示，會再針對大型重機協會等特定族群宣導。至於未來是否考慮調整重機停車收費，停管處表示，還會再研議。

    台北市議會今天召開交通委員會，針對重型機車停車進行討論。（記者蔡思培攝）

    台北市議會今天召開交通委員會，針對重型機車停車進行討論。（記者蔡思培攝）

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