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    抗癌小超人！小二生立志當復健師助人

    抗癌小超人！小二生同司浩接連受臂叢神經斷裂及腦癌所苦，立志當復健師助人。（記者蘇孟娟攝）

    抗癌小超人！小二生同司浩接連受臂叢神經斷裂及腦癌所苦，立志當復健師助人。（記者蘇孟娟攝）

    2020/10/26 12:32

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕周大觀文教基金會今在台中舉辦弱勢罹癌獎學金頒獎典禮，其中就讀文心國小二年級的周司浩一出生因臂叢神經斷裂，從小經歷多次手術後左手不太靈，不料，就讀幼兒園又診斷出罹腦癌，讓他被迫緩讀小學1年接受手術及化療，術後努力復健的他，雖然平衡感及記性受到傷害，但他活力十足，更說未來想當復健師，抗癌毅力被醫護喻最像他最愛的玩偶「超人奧特曼」一樣是「抗癌小超人」，也獲周大觀基金會頒獎表揚。

    周大觀文教基金會為鼓勵努力向學、忘記病痛的罹癌學生，設置「抗癌國夢基金」，補助每位罹癌學生2萬元，從1997年到今年，23年來已幫助1萬2963名學生。

    周大觀文教基金會董事長郭盈蘭指出，每年新增罹癌學生約6百人，今年選出包括腦癌多障超人周司浩、大指小公主趙麟怡、抗癌勇士黃祥恩、抗癌孝順天使柯嵐馨、抗癌紙飛機達人蔡承佑、腦癌廚師達人駱仲楷、獨眼勇士何品憲等300位抗癌圓夢助學金得主。

    就讀小二的周司浩出生時臂叢神經斷裂，雖即接受手術，長期接受復健，左手仍無法靈活運動，但天生樂觀的他最常說「我還有右手啊」，左手已能舉過頭的他原本身體狀況漸入佳境，竟又面臨新的考驗，2年前幼兒園老師發現他出現嗜睡狀况，提醒家長帶他去檢查，沒想到竟發現他罹惡性腦癌，且須立即手術，術後戴著呼吸器一週維持生命的他熬過危險期後，又開始接受復健及化療，為了治療只能緩讀1年小學。

    今年升上小二的周司浩，雖出現平衡及記憶差的後遺症，但就算過程再辛苦，他總以笑容面對，不抱怨，抱著自己最愛的「超人奧特曼」陪伴他度過一次又一次的治療，讓醫護人員跟家人心疼不已，更稱他是「抗癌小超人」。

    今日獲獎助金，周司浩說，他的夢想是當復健師，因為他從小迄今一直在做復健，最清楚復健的辛苦還有能助人重拾健康的意義，他還有「密技」心得，未來可以傳授給要復健的人。

    周大觀文教基金會創辦人周進華指出，因疫情衝擊，今年小額捐款驟減6成，周大觀抗癌圓夢、熱愛生命兩基金面臨斷炊，盼各界捐贈電子發票，一起幫助生命鬥士，助罹癌學生。

    周大觀文教基金會今在台中舉辦弱勢罹癌獎學金頒獎典禮。（記者蘇孟娟攝）

    周大觀文教基金會今在台中舉辦弱勢罹癌獎學金頒獎典禮。（記者蘇孟娟攝）

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