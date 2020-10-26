為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    努力20年 九如農會發表耐熱仙履蘭「金童」

    寒冬春天開花的仙履蘭「金童」平地耐熱品種育種成功。（圖由龔泰文提供）

    寒冬春天開花的仙履蘭「金童」平地耐熱品種育種成功。（圖由龔泰文提供）

    2020/10/26 12:20

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉農會推廣蘭花20年，今年育種出耐熱仙履蘭品系「金童」，其原產於海拔1200公尺以上地區，生長環境需低溫期長，並在清明節前夕開花，九如鄉農會總幹事龔泰文帶領四健會成員，長年研究育種，終於讓改良後的「金童」在今年夏末就開花，盆花花期長達2個月。

    九如鄉農會表示，台灣發展蝴蝶蘭相當成熟，許多國家也跟進種植，優勢恐逐漸喪失，又例如，今年新冠肺炎疫情全球爆發，也影響蝴蝶蘭的出口產業，因此蘭花產業宜更多元化，仙履蘭盆花長達2個月、切花更有40天，花期都長，是潛力花種。

    龔泰文說明，仙履蘭屬有100多個品種，會選擇「金童」來育種改良，主要是花色為黃色，較為喜氣，若能在耶誕節前上市，同時一直延續到隔年清明，應更能迎合市場需求，前後經過20年努力、第5代自交後，終於成功，今年正式發表。

    原種「金童」的開花環境原在攝氏20度，大約在冬天、春天，經過改良平地早花品系則可提高到攝氏25度，每個芽苞都會開花，比一般金童3、4月開花整整提前了至少5個月；改良後的金童，母本1盆約可賣到約5千元、非母本約1千元，原種金童每盆約1、2千元。

    九如鄉農會總幹事龔泰文帶領四健會20年來，負責協助九如地區5所學校的蘭花栽培及食農教育，每星期二晚上則在屏北社區大學蘭花香草社指導，每年秋冬都有新品種發展；有意種植的花農，可以向九如鄉農會推廣股聯絡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    單株100多朵蝴蝶蘭 大里蘭展全場總冠軍
    2020/10/23 20:49

    單株100多朵蝴蝶蘭 大里蘭展全場總冠軍
    美力爆發！士林官邸10萬株風雨蘭盛開
    2020/08/08 12:33

    美力爆發！士林官邸10萬株風雨蘭盛開

    秋冬保養之道 血液循環是關鍵
    台中再添打卡熱點 同心圓花卉裝置藝術現蹤市民廣場
    2020/06/07 10:29

    台中再添打卡熱點 同心圓花卉裝置藝術現蹤市民廣場
    首班農產包機起飛 20噸蘭花銷日
    2020/05/13 05:30

    首班農產包機起飛 20噸蘭花銷日
    花市寒冬！ 泰國蘭花需求崩95％、每天丟棄百萬朵
    2020/04/19 16:23

    花市寒冬！ 泰國蘭花需求崩95％、每天丟棄百萬朵
    生活今日熱門
    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」
    2020/10/25 21:00

    深夜特集》聲援泰國學運 噗攏共小尖兵創意傳授「四不一沒有」 影片

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目
    2020/10/26 07:29

    中天換照聽證會9:30登場 蔡衍明是否出席受矚目

    金車集團飲料cp值高嗎？ PTT網友讚爆「伯朗咖啡紅到歐洲」
    2020/10/25 16:24

    金車集團飲料cp值高嗎？ PTT網友讚爆「伯朗咖啡紅到歐洲」

    新北文化獎肯定 「台灣早就有嘻哈」劉福助領獎
    2020/10/25 13:34

    新北文化獎肯定 「台灣早就有嘻哈」劉福助領獎

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播