努力20年 九如農會發表耐熱仙履蘭「金童」

寒冬春天開花的仙履蘭「金童」平地耐熱品種育種成功。（圖由龔泰文提供）

2020/10/26 12:20

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣九如鄉農會推廣蘭花20年，今年育種出耐熱仙履蘭品系「金童」，其原產於海拔1200公尺以上地區，生長環境需低溫期長，並在清明節前夕開花，九如鄉農會總幹事龔泰文帶領四健會成員，長年研究育種，終於讓改良後的「金童」在今年夏末就開花，盆花花期長達2個月。

九如鄉農會表示，台灣發展蝴蝶蘭相當成熟，許多國家也跟進種植，優勢恐逐漸喪失，又例如，今年新冠肺炎疫情全球爆發，也影響蝴蝶蘭的出口產業，因此蘭花產業宜更多元化，仙履蘭盆花長達2個月、切花更有40天，花期都長，是潛力花種。

請繼續往下閱讀...

龔泰文說明，仙履蘭屬有100多個品種，會選擇「金童」來育種改良，主要是花色為黃色，較為喜氣，若能在耶誕節前上市，同時一直延續到隔年清明，應更能迎合市場需求，前後經過20年努力、第5代自交後，終於成功，今年正式發表。

原種「金童」的開花環境原在攝氏20度，大約在冬天、春天，經過改良平地早花品系則可提高到攝氏25度，每個芽苞都會開花，比一般金童3、4月開花整整提前了至少5個月；改良後的金童，母本1盆約可賣到約5千元、非母本約1千元，原種金童每盆約1、2千元。

九如鄉農會總幹事龔泰文帶領四健會20年來，負責協助九如地區5所學校的蘭花栽培及食農教育，每星期二晚上則在屏北社區大學蘭花香草社指導，每年秋冬都有新品種發展；有意種植的花農，可以向九如鄉農會推廣股聯絡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法