又見受傷綠蠵龜 海保署急救援讓其平安歸

高雄市永安液化天然氣廠的海水渠道內，今天發現一隻左前肢受傷的活體綠蠵龜。（記者洪臣宏翻攝）

2020/10/25 15:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市永安液化天然氣廠的海水渠道內，今天發現一隻左前肢受傷的活體綠蠵龜，海洋保育署（海保署）已將其送往國立海洋生物博物館救治。海保署指出，活體海龜擱淺大多因人類活動受傷，呼籲民眾發現受傷海龜盡速通報，讓所有海龜都能平安歸。

海保署海保救援網（MARN）今天上午10時30分接獲通報，前往救援該隻受傷綠蠵龜，由於上週日在屏東小琉球也發現一隻左肢斷裂、被網子纏繞的綠蠵龜，狀況與今天擱淺者類似，但經過比確認並非同一個體，但接連出現肢體受傷的海龜，令人憂心。

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依據海保署擱淺報告分析，去年共有62隻海龜活體擱淺，大多因為人類誤捕、廢棄漁網纏繞或是船舶螺旋槳而受傷，從去年度救傷紀錄發現，62隻活體擱淺海龜有56隻存活，海龜經過救治後得以存活野放機會高達9成，甚至上岸產卵，前提是海龜必須夠強壯，可承受感染風險，以及受傷期間能夠躲避敵害，並且正常潛水覓食。

根據MARN團隊專家的經驗，通常受傷的海龜多因為無法潛水才被發現，因此，當發現受傷海龜，仍應儘速通報專業團隊，後送至收容中心醫療，抑制受傷部位感染，並儘量維持受損肢體的機能，如此才有可能野放。

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