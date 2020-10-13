豆腐鯊誤闖台東三和漁場定置網 漁民野放大海

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3隻大小不一的豆腐鯊誤闖三和漁場定置漁網，漁民野放回大海。（記者陳賢義翻攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣太麻里鄉三和定置漁場今早闖進意外訪客，3隻大小不一的保育類豆腐鯊與綠蠵龜誤闖進漁場，漁民赫見悉數野放回大海。
漁民清早出海作業收網，發現定置網似乎快撐不住，檢視看見網竟誤闖進了3隻豆腐鯊和綠蠵龜，為了海洋生態保育，當下決議野放。
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在地漁民表示，豆腐鯊誤闖進定置網的情況時可聽聞，漁場都會遵守國際公約和國內法律，依規定通報即進野放。
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