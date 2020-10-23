上了一堂保育課 金門小學生見證野放綠蠵龜

金門動保協會獸醫王鈺明（左一）與水試所人員共同為蓄勢待發的綠蠵龜做好回歸自然的準備。（記者吳正庭攝）

2020/10/23 19:50

〔記者吳正庭／金門報導〕1隻9月5日在小金門因肌肉拉傷而擱淺的保育類動物綠蠵龜，經過金門縣水產試驗所1個多月的照顧調養，終於恢復元氣，23日在正義國小師生及觀光客的驚呼與見證下，順利野放回大海懷抱；水試所表示，這不僅是金門這幾年救援案例第一隻成體公綠蠵龜，也是體型最大的一隻。

金門水試所、正義國小師生及觀光客聚集岸邊，耐心等待綠蠵龜回歸大海，而綠蠵龜也不時回頭，彷彿感謝水試所工作人員月餘的悉心照顧，場面溫馨又充滿戲劇性。

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金門水試所指出，綠蠵龜9月5日在烈嶼鄉（小金門）中墩沙岸擱淺，縣府接獲岸巡人員通報，立刻啟動海洋委員會海洋保育署救援網（MARN）救援行動，由縣府、水試所及金門縣野生動物救援暨保育協會合力救援，送至水試所安置。

金門動保協會獸醫王鈺明說，這隻綠蠵龜被發現時，除頭部可見1凹陷舊傷，其餘無明顯外傷，背甲中央有許多藤壺附生；抽血結果肌肉指數偏高，顯示有肌肉損傷跡象，照養數週後，在頸部與前肢交界處皮膚發現脫落傷痂。

王鈺明表示，綠蠵龜的背甲直線長約80公分，尾長約20公分，體重約60公斤，體型和重量都是金門歷年來野放最大的一隻。照顧之初，海龜生命跡象穩定，但食慾及活力不佳，雖體重達60公斤，仍會漂浮在水面上無法順利下潛，大約治療2週才開始正常下潛，游動能力和食慾漸入佳境，最近評估達野放標準，趁著天氣變冷前進行野放，並於後鰭狀肢各打上鐵標，未來可透過標號進行通報及研究，追蹤海龜去向。

縣府秘書長陳朝金專程前往成功海邊主持野放，水試所也為到場的正義國小及聞風而至的台灣觀光客安排簡短的保育常識，剛開始停滯不前的綠蠵龜，終於在幾波大浪的拖力下，於眾人驚呼聲中重返大海懷抱。

金門正義國小校長許瑞芬說，這是一個能讓小朋友眼見為憑的真實案例，非常難得，畢竟大自然就是一個很好的學習教室，安排一節課的時間，帶著全校師生到場參與寶貴的一堂課。

等候一會兒，綠蠵龜終於能靠著適當的潮水拖力，重新返回大海懷抱。（記者吳正庭攝）

綠蠵龜野放前，金門動保協會獸醫王鈺明（右四戴眼鏡者）現場為正義國小師生上了一堂自然保育課。（記者吳正庭攝）

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