學校及社區樹木頻遭砍 市議員批修剪樹木只規範路樹

市議員王立任批修剪樹木只規範路樹，頻發生學校及社區樹木遭砍頭，要求修改樹木修改要點。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/25 14:15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市府建設局訂定行道樹的作業要點，禁止對公園綠地修剪樹 「砍頭」，市議員認為未學校、社區納入規範，就有樹木慘遭「砍頭」命運，市要求市府修改相關條例，將各機關包括學校都要納入規範。

副市長黃國榮表示，已邀請建設局、教育局及農業局等相關單位開會，由建設局會集各單位，訂定「台中市政府所屬機關學校樹木修剪作業要點」，將原本只有建設局的修樹作提升為規範市府所屬機關學校，一旦訂定完成，全市樹木的修剪標準就會一致。

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市議員王立任表示，市府市府在「台中市推廣植樹成果」專案報告內指要「營造友善樹木城市」，但是近期仍可在台中市校園內看到樹木被「斷頭」的情形。

王立任指出，建設局曾表示台中市樹木修剪須由取得認證者執行，並具景觀專業背景的監看老師現場指導，不會有「濫剪」情事發生」，然而，學校、社區等，卻非建設局所能管理。

王立任表示，8月份曾發生西屯區永安國小，9月份在豐原合作國小，均發生樹木遭斷頭式修剪狀況，明顯不符合修剪規範。

王立任指出，依照政府「台中市政府建設局及所屬機關公園內植栽及行道樹修剪作業要點」規定，排除了學校、社區、眷村、寺廟用地範圍內之樹木。

王立任表示，台中市自2015年起推動樹木修剪認證至今，已有339名從業人員取得認證，樹木修剪作業確實有所提升。

王立任認為，取得認證人員有增加，他認為應修改要點，將規範的範圍擴大至學校、社區、眷村、文化資產點的樹木，並落實樹木修剪從業人員之認證機制，讓全市修剪樹木的標準一致，讓台中市成為真正的「友善樹木城市」。

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