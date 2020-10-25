為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三峽農會120週年同台 侯友宜笑稱︰請蘇貞昌給新北更多好康

    蘇貞昌與侯友宜在台下互動頻頻。（記者邱書昱攝）

    蘇貞昌與侯友宜在台下互動頻頻。（記者邱書昱攝）

    2020/10/25 13:29

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽農會慶祝120週年，今天在三峽國小舉辦活動，邀請當地千歲團精彩的太鼓表演，邀請8間百年農會、三峽在地青農擺攤展售農產品，同時也推出多項優惠，行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜也到場慶祝，有趣的是2人在台下互動頻頻，不時交頭接耳、有說有笑，而侯也在致詞時大力向蘇要求利多，給新北更多好康。

    這次農會也在三峽歷史文物館舉辦「三峽區農會雙甲子回顧展」，會場展示三峽區與台灣各農會歷史文物的變革，以及古農具了解祖先如何耕種，展期從即日起到10月31日止開放民眾參觀。

    先到場的蘇貞昌到一旁的歷史文物館仔細聽老師解說，他還不忘考了一下老師當時便當的包巾日語怎麼說。抵達會場後他致詞說，台灣的農業從日治時期一路到現今的改變，並且和農民一起打拚發展，也不忘說自己擔任過首長，知道當家不容易，「新北的建設我都會大力支持。」

    侯友宜到場時也說，三峽有豐富的天然資源，造就農產品相當美味，碧螺春、蜜香紅茶更是比英國、日本的紅茶還要好喝且便宜，新北農業局也會將產品推銷到國際、打開通路，但礙於新北經費有限，期盼中央攜手合作，宣布大利多。

    此外，為響應三峽農會120週年，只要身分證字號後3碼包含「1、 2、0」任1數字的民眾，於10月31日前至三峽區農會鮮農直賣所購物，即贈「碧螺春細麵」1包，限量500份，另外11月4日為鮮農直賣所3週年慶，當日將有全館商品85折優惠。

    三峽農會慶祝120週年活動。（記者邱書昱攝）

    三峽農會慶祝120週年活動。（記者邱書昱攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬光復節發文批綠營 蘇揆：當過總統的人應以台灣利益為優先
    2020/10/25 12:58

    馬光復節發文批綠營 蘇揆：當過總統的人應以台灣利益為優先
    碧螺春、蜜香紅茶還有綠竹筍展售 三峽農會120週年活動25日登場
    2020/10/16 12:35

    碧螺春、蜜香紅茶還有綠竹筍展售 三峽農會120週年活動25日登場

    林口2房超搶手 立軒天善熱銷8成
    新莊副都心國家影視聽中心 蘇、侯同台宣布︰明年完工啟用
    2020/10/12 20:15

    新莊副都心國家影視聽中心 蘇、侯同台宣布︰明年完工啟用

    侯友宜怨中央不出消防防疫津貼 蘇揆︰有需要可申請
    2020/10/12 19:06

    侯友宜怨中央不出消防防疫津貼 蘇揆︰有需要可申請

    大師跨刀 軒尼詩X.O 150週年限量登場
    全台最老農會三峽農會 8/15、8/16展售會可嚐碧螺春千層蛋糕
    2020/08/10 17:16

    全台最老農會三峽農會 8/15、8/16展售會可嚐碧螺春千層蛋糕
    蘇揆稱已補助新北逾2000億 侯友宜︰盼公平對待六都、修正財劃法
    2020/07/27 16:14

    蘇揆稱已補助新北逾2000億 侯友宜︰盼公平對待六都、修正財劃法
    生活今日熱門
    小學生接種流感疫苗要抽籤 北市教育局證實：疫苗應足夠不會啟動
    2020/10/24 14:54

    小學生接種流感疫苗要抽籤 北市教育局證實：疫苗應足夠不會啟動

    新竹失智者家庭「Run伴」路跑 活動 3歲到100歲百人響應
    2020/10/24 14:44

    新竹失智者家庭「Run伴」路跑 活動 3歲到100歲百人響應

    民進黨台東縣黨部辦籃球鬥牛賽 強化與青春互動
    2020/10/24 14:54

    民進黨台東縣黨部辦籃球鬥牛賽 強化與青春互動

    感謝有您 台南市表揚22名績優特殊教育志工
    2020/10/24 14:59

    感謝有您 台南市表揚22名績優特殊教育志工

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播