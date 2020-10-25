三峽農會120週年同台 侯友宜笑稱︰請蘇貞昌給新北更多好康

蘇貞昌與侯友宜在台下互動頻頻。（記者邱書昱攝）

2020/10/25 13:29

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽農會慶祝120週年，今天在三峽國小舉辦活動，邀請當地千歲團精彩的太鼓表演，邀請8間百年農會、三峽在地青農擺攤展售農產品，同時也推出多項優惠，行政院長蘇貞昌與新北市長侯友宜也到場慶祝，有趣的是2人在台下互動頻頻，不時交頭接耳、有說有笑，而侯也在致詞時大力向蘇要求利多，給新北更多好康。

這次農會也在三峽歷史文物館舉辦「三峽區農會雙甲子回顧展」，會場展示三峽區與台灣各農會歷史文物的變革，以及古農具了解祖先如何耕種，展期從即日起到10月31日止開放民眾參觀。

請繼續往下閱讀...

先到場的蘇貞昌到一旁的歷史文物館仔細聽老師解說，他還不忘考了一下老師當時便當的包巾日語怎麼說。抵達會場後他致詞說，台灣的農業從日治時期一路到現今的改變，並且和農民一起打拚發展，也不忘說自己擔任過首長，知道當家不容易，「新北的建設我都會大力支持。」

侯友宜到場時也說，三峽有豐富的天然資源，造就農產品相當美味，碧螺春、蜜香紅茶更是比英國、日本的紅茶還要好喝且便宜，新北農業局也會將產品推銷到國際、打開通路，但礙於新北經費有限，期盼中央攜手合作，宣布大利多。

此外，為響應三峽農會120週年，只要身分證字號後3碼包含「1、 2、0」任1數字的民眾，於10月31日前至三峽區農會鮮農直賣所購物，即贈「碧螺春細麵」1包，限量500份，另外11月4日為鮮農直賣所3週年慶，當日將有全館商品85折優惠。

三峽農會慶祝120週年活動。（記者邱書昱攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法