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    新北文化獎肯定 「台灣有嘻哈」劉福助領獎

    新北市長侯友宜（中）頒獎給新北市文化獎四位得獎者，左起為台語歌手劉福助、民權歌劇團創辦人林竹岸、廟宇繪師蔡龍進、李梅樹文教基金會執行長李景文。（記者陳心瑜攝）

    新北市長侯友宜（中）頒獎給新北市文化獎四位得獎者，左起為台語歌手劉福助、民權歌劇團創辦人林竹岸、廟宇繪師蔡龍進、李梅樹文教基金會執行長李景文。（記者陳心瑜攝）

    2020/10/25 13:34

    〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市文化獎今天在鶯歌陶瓷博物館頒獎，新北市長侯友宜頒獎給蔡龍進、劉福助（本名劉睿騰）、民權歌劇團、李梅樹文教基金會四位得獎者，侯友宜說，新北文化獎得獎者從藝術到社會、從舊到新，橫跨各領域，感謝他們的付出，共同打造新北市獨有的城市美學風貌。

    頒獎典禮安排兩年前金曲獎以「台灣早就有嘻哈」爆紅的80歲歌手劉福助，現場演唱他的招牌作「行行出狀元」，並將新北市各區地名由來、4位得文化獎得獎者的成就，編成歌曲以「台式Rap」演唱，帶動現場氣氛。

    廟宇彩繪師蔡龍進投入廟宇彩繪約一甲子，累計彩繪全台上百間廟宇，他說，少年時期拜師傳統彩繪名師潘麗水，師傅鼓勵他北上發展，他的第一個作品是板橋慈惠宮門神彩繪，他更因此定居板橋，慈惠宮和艋舺龍山寺都是他的得意之作，近日更投入古蹟修復工作。

    劉福助說，以前拿的多是流行音樂類獎，這次能獲文化獎肯定，相當驚喜，他一路上收集、整理地方歌謠，重新演繹，創作題材更是從生活出發、關注小人物，今天的演出更是將新北市各區古地名的由來創作成歌曲，讓年輕一輩認識故鄉歷史，雖然已經80歲，但他還要繼續推出新作品，近期更準備推出全新專輯，題材關注對辛勤耕作的農人、食安等議題。

    民權歌劇團是雙北地區老字號的職業歌仔戲班，由85歲的創辦人林竹岸代表領獎，他精熟歌仔戲後場音樂演奏，成立劇團已50年，現在已交棒給兒子林金泉，持續發揚傳統戲曲文化，他認為，傳統戲曲文化漸漸消逝，年輕一代也不再重視，希望公私協力努力傳承。

    李梅樹文教基進會由執行長、李梅樹的小兒子李景文代表領獎，他說，李梅樹畢生透過藝術、政治、農業和宗教等面向為地方付出，而基金會成立30年來，則是希望將藝術融入地方生活，像是每年舉辦的「梅樹月」等活動，以無牆的戶外美術館概念，透過藝術展演和在地環境結合，更要強調，藝術絕不專屬特定場域或族群。

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