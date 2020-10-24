推廣鐵道觀光！台鐵改造「4極點車站」吸客

台鐵極西車站台南站，古蹟修復工程。（資料照）

2020/10/25 00:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵擁有逾1100公里環島鐵道路網、241座車站，不過你知道台鐵極東、極南、極西、極北各是哪一站嗎？台鐵局表示，因應即將到來的2022鐵道觀光旅遊年，推廣鐵道觀光旅遊，現正進行極點車站的改造，讓各極點車站能有各自不同的特色，吸引自由行旅客前往；另會配合觀光列車及郵輪式列車，未來也會推出極點車站套裝遊程。

台鐵4個極點車站，極東站是位於宜蘭縣的石城站，車站臨海可遠眺龜山島，周邊擁有石城漁港。台鐵局表示，目前石城站的極點車站打造，規劃納入宜蘭縣政府「蘭陽五漁村觀光發展計畫案」辦理，預計將停用的月台活化，成為最佳欣賞海景與火車的最佳休憩點，另要將自行車路廊銜接現有舊草嶺隧道，讓自行車觀光能量可以延伸到石城站。

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極西車站則是台南站，台鐵局表示，極點車站打造將納入台南車站古蹟修復工程一併進行，預期111年8月可全數完成。台南火車站除是國定古蹟之後，最大的特色是同時擁有鐵道旅館與餐廳，目前正待古蹟修復工程完畢後，將會招商委外經營，讓鐵道旅館、餐廳重現，相信非常具有觀光亮點。

極南車站則是南迴線上的枋山站，是許多鐵道迷口中的秘境車站，極點車站改造計畫已納入交通部鐵道局的「台鐵南迴鐵路車站風貌改造計畫」中，預計於110年4月完成改善。台鐵局表示，枋山當地的芒果非常出名，車站改造會融入當地特色，後續還會搭配觀光列車藍皮解憂號營運，讓車站變成著名的觀光地點。

極北車站為海科館站，台鐵局表示，該站位於平溪深澳支線，將會以支線鐵道觀光推動為主軸，規劃極地車站風貌改善。

台鐵局表示，當初想到以極點車站為主題推廣鐵道觀光，除了基隆站有一個縱貫線起點0公里標示，吸引非常多旅客拍照留念；還有就是參考日本經驗，以極點車站為主軸去包裝，能吸引旅客特定前往，還能不定時推出相關活動。

這次台灣極點車站改造，台鐵局說，各站基本一定會有極點標示牌與車站站牌，並標註經緯度；未來完成後，觀光列車、郵輪式列車行程都會結合極點車站推出套裝旅遊產品，讓旅客除可以挑戰完成環島4個極點車站打卡旅遊外，也可體驗台灣最美的鐵道觀光旅遊行程。另也會規劃推出集章打卡送紀念品的行銷活動，吸引自由行旅客前往各極點車站蒐集，及到車站周邊旅遊。

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