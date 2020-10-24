台鐵首座禮賓候車室11月完工 示意圖曝光

台鐵首座禮賓候車室位於花蓮站，預計11月底前完工。（圖：台鐵局提供）

2020/10/24 19:10

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕航空公司在機場有貴賓室，台鐵也要在車站推出「禮賓候車室」，設計圖片也首度曝光。台鐵局表示，花蓮禮賓候車室目前已在施工中，預計11月底可完成硬體建設，後續南港站、新烏日站及新左營站等3站，也會陸續進行禮賓候車室施工，預計110年底完工。營運方面，台鐵局放棄透過勞務承攬方式自行營運的方式，現已決定改採外包方式當個包租公，預計本月底前就會上網公告招標，禮賓候車室預計明年1月就會正式對外營運。

花蓮站的禮賓候車室採取一種開放式空間的設計，中央設置一個環形的吧台，兩側則有一個雙人以上的座位區，上方燈光採用垂吊式的燈管，整體設計相當明亮；台鐵局表示，禮賓候車室導入美學設計，融入在地特色元素，一定會給外界耳目一新的感覺，未來啟用後旅客就能在此具有美學設計的空間內，悠閒的喝杯咖啡、吃個點心、拍照打卡留念，相信會成為旅客在花蓮站乘車前，最熱門的候車地點。

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台鐵局表示，禮賓候車室規劃與觀光列車鳴日號、藍皮解憂號一同招標委外經營，會以包底抽成的方式，就是固定收租金，營收達到一定金額要再讓台鐵局抽成；此案目前已有超過20家綜合旅行社（資本額超過3000萬元）感興趣。而未來禮賓候車室目前營運模式、會提供哪些服務、收費標準、營業時間等，後續都還需與廠商討論；不過為照顧台鐵會員權益，將會要求得標廠商提供台鐵會員折扣，能以較優惠的價格使用各站的禮賓候車室。

至於最早規劃台北站、台東站也要設置禮賓候車室，台鐵局表示，台北車站因為找不到空間，所以決定選擇在南港站設置，而南港站位於台北市東區門戶計畫，未來會越來越重要；至於台東站延後設置，是因為東部已有花蓮站，第一階決定先讓北中南東各設一站，所以選擇新增新烏日、新左營站。

台鐵首座禮賓候車室位於花蓮站，預計11月底前完工。（圖：台鐵局提供）

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