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    迎新車交通部要求安全不容打折 台鐵局長稱是核心價值

    交通部政務次長陳彥伯今到花蓮出席EMU900型通勤電聯車迎新車典禮時，要求台鐵落實相關安全、不容打折，強調「安全是不可推卸的責任。」（記者王峻祺攝）

    交通部政務次長陳彥伯今到花蓮出席EMU900型通勤電聯車迎新車典禮時，要求台鐵落實相關安全、不容打折，強調「安全是不可推卸的責任。」（記者王峻祺攝）

    2020/10/24 12:56

    ［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵局引入EMU900型通勤電聯車，2列新車今順利抵台，但成功站斷軌風波未息，加上昨日全台3起列車故障事件，交通部政務次長陳彥伯出席迎新車典禮時，要求台鐵落實相關安全、不容打折，強調「安全是不可推卸的責任。」會後，台鐵局長張政源接受聯訪時回應「安全絕對是台鐵最重要的核心價值！」

    台鐵局引入EMU900型通勤電聯車，2列新車今順利抵台。（記者王峻祺攝）

    台鐵局引入EMU900型通勤電聯車，2列新車今順利抵台。（記者王峻祺攝）

    陳彥伯說，台鐵名為台灣鐵路管理局，肩負鐵路營運，包含人、車、路服務的提供，運工機電各單位都要互相協力，雖訂定很多SOP，但魔鬼出在細節裡，就是因為這小小的細節沒有注意，才經常會造成很多不想見到的事件發生。

    台鐵局引入EMU900型通勤電聯車，2列新車今順利抵台並在花蓮舉行迎車儀式。（記者王峻祺攝）

    台鐵局引入EMU900型通勤電聯車，2列新車今順利抵台並在花蓮舉行迎車儀式。（記者王峻祺攝）

    他強調，EMU900型通勤電聯車宛如是台鐵新生兒的誕生，並由79歲國王「DT668國王蒸汽火車」迎接，代表「百煉重生」，除幫台鐵打氣，更要求有關安全的落實不容打折、無法妥協，謹記「安全是我們一個不可推卸的責任」，應該真的堅持走下去的一條路。

    台鐵局長張政源會後接受媒體聯訪時回應，安全是台鐵最重要的核心價值，全體員工對安全非常重視，這部分會全力把安全工作做好。79歲的國王蒸汽火車迎接新生兒，並在花蓮港相遇，象徵台鐵老幹新枝，既要保留原來傳統也要迎接新生命、新的科技及服務，台鐵會更努力，為國人提供最好的運輸服務。

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