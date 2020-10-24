義竹鄉萬聖節踩街遊行 女鄉長「騎恐龍」鄉民笑翻

嘉義縣義竹鄉長黃阿家穿上恐龍騎士裝參加萬聖節踩街。（記者林宜樟攝）

2020/10/24 18:16

［記者林宜樟／嘉義報導］西洋萬聖節將到來，許多小朋友都很期待打扮成鬼怪要糖果，嘉義縣義竹鄉公所今天下午舉行萬聖節創意變裝踩街遊行，許多小朋友們打扮成這種鬼怪，上街嚇人，而義竹鄉長黃阿家則打扮成年輕人最夯的勇士騎恐龍裝出場，笑翻在場鄉民。

黃阿家、嘉義縣長翁章梁妻子妻子劉莉英、立委蔡易餘、縣議員蔡瑋傑及義竹鄉公所所內人員、各級學校及社區團體今天下午攜手組隊變裝踩街，黃阿家騎著恐龍，劉莉英打扮成卡通人物，還有小朋友打扮成無臉男，民眾們漫遊義竹鄉，路線沿義竹鄉境內至修緣禪寺廣場，場面熱鬧，歡慶義竹鄉的藝術、活力與生命力。

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黃阿家說，今年結合西洋萬聖節元素「不給糖就搗蛋」，各隊伍皆發揮創意，呈現華麗的義竹盛事，相當吸睛，變裝一起加入遊行隊伍的夥伴，都能獲得萬聖節糖果袋。

黃阿家說，明天（25日）早上8點到下午5點，公所在義竹鄉農會旁廣場還舉辦園遊會暨傑出農漁民頒獎活動；她說，義竹鄉同時擁有「農業」及「漁業」，藉由活動全力推廣鄉內各項農漁特產，現場有表演節目、農漁產特賣、兒童氣墊樂園及義竹傳統文化鴿笭及傳統漁具展示等，現場的百元福袋內有超值農漁產。

義竹鄉萬聖節踩街參與的民眾打扮吸睛。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁妻子劉莉英發糖果。（記者林宜樟攝）

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