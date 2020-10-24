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    華麗轉身！國姓農會老建築拉皮 變身九二咖啡故事館

    國姓鄉農會將80年歷史的公糧穀倉及辦公廳舍拉皮改建，成為符合現代產業行銷兼具文化歷史的「九二咖啡故事館」。（記者佟振國攝）

    國姓鄉農會將80年歷史的公糧穀倉及辦公廳舍拉皮改建，成為符合現代產業行銷兼具文化歷史的「九二咖啡故事館」。（記者佟振國攝）

    2020/10/24 17:05

    〔記者佟振國／南投報導〕近20年來，咖啡已成為南投縣國姓鄉重要經濟作物，為了讓國姓咖啡及鄉內農特產品有固定的展售平台，農會特別進行老建築拉皮，將有80年歷史的舊有公糧穀倉及辦公廳舍改建成兼具現代產業行銷與文化歷史的「九二咖啡故事館」，今天正式落成啟用，讓消費者就近購買，也能現場品嘗產地認證與產銷履歷的在地精品咖啡。

    檳榔過去是國姓鄉重要的作物，921大地震後，農民嘗試轉型種植咖啡，目前全鄉栽種面積已有200公頃，是國產咖啡重要產地，近幾年更率先推動產地認證標章，須無農藥殘留並通過實地杯測，確保咖啡品質，加上公所、農會積極舉辦咖啡烘焙競賽、評鑑，提升農民栽培與烘豆技術，農會也建立國姓咖啡展售平台。

    農會去年透過中央補助300萬元及自籌逾500萬元，將市區舊有國姓分部廳舍改建成農民綜合大樓，將位在柑林村的本會及信用、保險、會務等部門遷至綜合大樓，空餘的辦公廳舍及80年歷史的公糧穀倉則進行拉皮，改建為「九二咖啡故事館」。

    農會理事長胡水發說，「九二咖啡故事館」的數字密碼有3種意義，有取「就愛」的諧音，921大地震震爆點九份二山就在國姓，以及以攝氏92度最佳水溫來沖泡咖啡，讓遊客品嘗香醇咖啡，也認識國姓咖啡從無到有的故事。

    農會總幹事葉榮鑫說，「九二咖啡故事館」不僅提供鄉内各家獲得產地認證的咖啡一個永久的展售平台，也能協助其他農特產品行銷，帶動國姓農業新契機。

    「九二咖啡故事館」提供咖啡展售及品嘗的空間。（記者佟振國攝）

    「九二咖啡故事館」提供咖啡展售及品嘗的空間。（記者佟振國攝）

    國姓咖啡率先推動產地認證標章，「九二咖啡故事館」也規劃展售專區。（記者佟振國攝）

    國姓咖啡率先推動產地認證標章，「九二咖啡故事館」也規劃展售專區。（記者佟振國攝）

    南投縣國姓鄉農會「九二咖啡故事館」正式落成啟用。（記者佟振國攝）

    南投縣國姓鄉農會「九二咖啡故事館」正式落成啟用。（記者佟振國攝）

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