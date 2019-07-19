國姓山區申請檳榔廢園 罕見榆鳳蛾驚喜現身

2019-07-19 19:20

〔記者佟振國／南投報導〕罕見榆鳳蛾現身南投縣國姓鄉山區！最近大旗村有農民發現全身宛如附著白色顆粒的毛毛蟲爬滿園區的榔榆樹，擔心是害蟲肆虐，但集集特有生物研究保育中心則證實是罕見的榆鳳蛾幼蟲。由於無害樹木及居家環境，特生中心希望民眾手下留情，不要噴藥毒殺，讓牠們能在自然環境中順利繁衍。

國姓鄉公所農經課表示，最近有農民申請檳榔廢園，承辦人員前往大旗村旗洞巷山區的申請地點現勘，無意間發現園內俗稱紅雞油的榔榆樹枝頭，爬滿了白色的毛毛蟲，由於數量龐大，讓人看了直起雞皮疙瘩。

農民抱怨這種現象今年春季持續至今，這些毛毛蟲都只停在園內的榔榆樹上，啃食葉片，擔心樹葉被牠們吃光，影響樹木健康，準備過幾天噴藥驅蟲，也好奇這些全身宛如附著白色顆粒的毛毛蟲到底是何方神聖。

公所人員拍下幼蟲照片上網查詢，今天再前往勘查，還發現已經羽化的成蟲，也一併拍照，請教集集特有生物研究中心專家施禮正，證實這些白色毛毛蟲就是榆鳳蛾的幼蟲，專家也替榆鳳蛾請命，因為牠們無害樹木及自然環境，盼人蛾和平共處，千萬別噴藥毒殺，讓其順利繁衍。

施禮正指出，榆鳳蛾屬於鳳蛾科，幼蟲只吃榔榆的葉子，過去榔榆都屬散生，不易大量發現，近幾年因榔榆樹普遍用於園藝樹種，提供幼蟲食草來源，最近才有較多發現，榆鳳蛾是日行性飛蛾，外觀又像是鳳蝶，常會被誤認，目前其族群數量主要集中在南投縣山區，包括日月潭、埔里等地先前都有發現紀錄。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法