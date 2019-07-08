棋盤石美景現蹤！國姓九份二山韭菜湖坑野溪新發現

2019-07-08 19:07

〔記者佟振國／南投報導〕棋盤石美景現蹤！南投縣埔里鎮文史作家潘樵，最近在國姓鄉南港村九份二山的韭菜湖坑溪旁小山谷，新發現美麗的棋盤石景觀，推測可能先前梅雨季強降雨，將長年覆蓋的砂石、草木沖走，才露出讓人驚豔的美景，也讓九份二山再添一處特色景觀。

潘樵目前進行南投縣瀑布尋訪與寫作，日前在國姓鄉南港村沿著長石巷往九份二山山區探訪瀑布，發現韭菜湖坑野溪旁原本平時乾涸的小山谷，露出棋盤狀的岩床，約四分之一個籃球場大小，雖然規模不及中寮鄉知名的棋盤石景觀，但岩床切割整齊、紋理分明，可說是如出一轍。

潘樵認為，可能前些日子梅雨季所帶來的大雨，將原本覆蓋在山谷裡的砂石、草木沖走，才能露出美麗的棋盤石景觀，讓他覺得不虛此行。

潘樵表示，棋盤石就是所謂的豆腐岩，因岩石受到風化及水流侵蝕而形成，但形成條件不易，首先要有垂直交錯的節理，將岩石切割成大小差不多的方塊，岩層要呈現傾斜的地貌，方便水流能夠順著節理流動而產生侵蝕作用，地質也必須是砂頁岩互層，而且厚度要半公尺以上，才不會因為太薄而崩碎成礫塊。

最後岩層上方必須要有持續的水流，才能夠不斷地沖蝕岩石表面的節理，因此要發現棋盤石的地貌相當不容易，所以中寮鄉的棋盤石能夠成為當地知名的自然景點，自有其道理。

至於九份二山於921災後列為國家地震紀念地，已有地震原爆點、傾斜屋、堰塞湖、龍南路大崩壁等景點，冬季也是賞梅勝地，如今又有棋盤石地景被發現，為當地再添觀光資源。

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