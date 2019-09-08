成功前進國宴 國姓咖啡飄香

2019-09-08 14:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉咖啡栽種面積與產量全國第一，近幾年更積極為品質把關，是全台第一個獲得產地認證標章的產區，產品在國內外的咖啡評鑑也屢創佳績，經鄉公所、農民努力爭取，昨成功前進國宴，供國內外嘉賓品嘗，總統蔡英文還特地接見農民、一同體驗手沖咖啡，愛喝咖啡的小英總統也替國姓咖啡代言，讓辛勤耕耘、行銷的農民此行收穫滿滿。

921大地震重創國姓鄉，也為地方產業轉型帶來契機，災後農民在原本的檳榔樹下改種咖啡，成為鄉內重要的「黑金產業」，2013年鄉公所透過經濟部中小企業處的地方產業發展基金協助，為國姓咖啡取得全台第1個產地認證標章。

農民也積極參加國內外的咖啡評鑑，獲得不錯的成績，包括向陽咖啡、百勝材咖啡莊園，先前參加美國咖啡品質學會（CQI）評鑑，分別獲得86.08和84.92分的高分。

今年透過鄉公所、農民的合作努力，也爭取到總統府支持，成為國宴指定咖啡，供國內外嘉賓品嘗，這次公所挑選南投縣咖啡評鑑的鄉內前6名農民的產品，分別為向陽高山咖啡林言謙、百勝村咖啡莊園蘇春賢、Tsai P.Coffee 蔡建皇、以勒咖啡邱茂哲、光現咖啡詹裕光、森山咖啡吳俊全，昨天前進國宴會場服務，愛喝咖啡的小英特別接見農民，一起體驗手沖咖啡的樂趣，對國姓咖啡品質十分稱許，國人可以多多購買品嘗。

鄉長丘埔生表示，明天（9日）至13日中秋節一連5天舉辦國姓咖啡節系列活動，邀請到世界咖啡烘焙大賽俄羅斯冠軍及日本亞軍擔任客座評審，咖啡烘焙賽報名選手也創下歷年新高，中秋節當天則在國姓老街舉辦咖啡市集，超過60攤國姓精品咖啡及友善農特產展售，民眾自備咖啡杯可免費品嘗，還有機會喝到本次國宴級的精品咖啡，只要消費滿500元就有機會刮到最大獎項為日本東京及韓國首爾雙人來回機票、Dyson無線吸塵器等多項獎品。

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