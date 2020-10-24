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    北市校園流感疫苗不夠打？ 指揮中心：可能後來有意願的人增加

    台北市傳出校園公費流感疫苗不夠打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能後來有意願的人出乎意料增加。（指揮中心提供）

    台北市傳出校園公費流感疫苗不夠打，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能後來有意願的人出乎意料增加。（指揮中心提供）

    2020/10/24 15:12

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    小學生接種流感疫苗要抽籤 北市教育局證實：疫苗應足夠不會啟動

    〔記者林惠琴／台北報導〕台北市傳出校園公費流感疫苗不夠打，各級學校收到教育局通知，施打順序為身心障礙學生、再由低年級開始施打到高年級，而6年級施打順序竟以「抽籤」決定，讓家長痛批「太離譜」。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，衛生局事先都有造冊評估校園集中接種數量，可能後來有意願的人出乎意料增加，相信會再調配。

    莊人祥指出，校園集中接種數量都會事先提醒衛生局應於開打前預留疫苗，他們作業方式通常是先造冊請學生填寫多少人有意願，再據此預留接種疫苗數量，估計可能後來有意願的人出乎意料增加，相信衛生局會持續調配手上疫苗。

    莊人祥也強調，今年一共採購603萬劑公費流感疫苗，目前已配送約540萬劑給各縣市衛生局，預計11月5日前就會全數完成配送，至於配送時程、數量都已事先告知衛生局。

    另外，針對開放領有華語獎學金境外生來台求學一事，莊人祥指出，有關教育部這塊，都有留集中檢疫所的床位給他們，只要符合居家檢疫14天就可以進來，目前境外生已進來1萬多位，至於400多位領有華語獎學金的學生，只要教育部、學校評估可以做好防疫措施就可以。

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