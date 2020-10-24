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    小學生接種流感疫苗要抽籤 北市教育局證實：疫苗應足夠不會啟動

    民眾到台北市聯合醫院院區施打流感疫苗。（記者蔡亞樺攝）

    民眾到台北市聯合醫院院區施打流感疫苗。（記者蔡亞樺攝）

    2020/10/24 14:54

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年公費流感疫苗施打踴躍，傳出台北市國小6年級學生施打疫苗須抽籤，台北市教育局科長黃一正表示，因擔心原先不接種但又要接種疫苗的需求，因此發公文給學校，若疫苗接種真有不足啟動調控機制，身心障礙者、低年級到高年級的順序施打，萬一排到高年級施打疫苗不夠就採用抽籤，但這週到現在都沒有疫苗不夠施打的狀況。

    黃一正指出，在流感疫苗施打前，學校已經調查學生、家長施打疫苗的意願，調查資料回報給教育局，由教育局與衛生局採購疫苗劑量，從調查預估的劑量今年準備21.4萬劑，相較往年20萬劑疫苗，還多出1萬多劑，而往年疫苗施打接種約在18萬劑，因此今年準備疫苗應足夠施打。

    黃一正表示，國小生也是公費流感施打的對象，本週起開始施打預計到11月30日結束，本週施打狀況有的學校疫苗打不夠、也有學校疫苗過剩，教育局都會從中進行調度，目前調配給各校的疫苗都是足夠的，若真不夠還有提供給非公費疫苗施打的老師1萬多劑疫苗可因應。

    有學校要求6年級生打疫苗要抽籤，黃一正對此證實表示，有6間學校反映疫苗不足，像是有一間學校排在11月11日針對6年級學生施打，學生施打人數比起之前預估人數還多，大約差100劑疫苗，但施打時間還有2、3週時間，教育局跟衛生局會協助調配，依照目前準備疫苗劑量是足夠給學生施打，判斷還不須啟動抽籤的機制，校方跟學生不用擔心。

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