聽過太平歌？南高22團太平歌陣大會親 台南七股吉安宮登場交流

台南市太平歌陣文化保存團體麻豆集英社表演太平歌。（記者楊金城攝）

2020/10/24 13:50

〔記者楊金城／台南報導〕台南市2020太平歌陣大會親今天（24日）在七股區永吉吉安宮登場，來自台南、高雄的22個太平歌陣、國樂團帶來深具傳統文化內涵的太平歌交流表演，是舉辦5屆以來最多團的一次。

台南關廟區新光國小太平歌表演。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲也出席對所有太平歌團致上感謝與祝福，肯定他們保存台灣民俗文化的努力和成果。

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台南市2020太平歌陣大會親今天在七股區永吉吉安宮登場，來自台南、高雄的22個太平歌陣、國樂團帶來深具傳統文化內涵的太平歌交流表演。（記者楊金城翻攝）

台南市舉辦太平歌陣大會親活動至今第五屆，第一屆、第二屆為麻豆集英社慶祝成立99、100週年邀請各地太平歌陣交流增進彼此情誼，至此開啟全台唯一的太平歌陣大會親活動。

今年第五屆太平歌陣大會親由台南七股永吉吉安宮主辦，值得一提的是，台南關廟區新光國小、佳里區通興國小、七股區三股國小、麻豆區大山國小等4所與當地宮廟傳承合作的學校進行演出，展現傳習太平歌向下扎根與永續發展的成果。

台南市文化資產管理處處長林喬彬說，太平歌陣為眾多陣頭類型之一，又有太平清歌、天子門生、乞食調等不同稱呼，屬於音樂性陣頭，只歌不舞，多於廟會、神誕時出陣，目前以台南、高雄地區保存較多，是台南香科活動時重要的文陣。

目前台南地區具有文化資產身分的太平歌陣團體共有4陣，分別為港墘太平歌團、永吉吉安宮天子門生、公親寮清水寺天子門生、麻豆集英社，皆是歷史悠久，並致力於傳承與推廣的重要太平歌團。

南市文資處說，太平歌陣大會親展現傳承傳統文陣的音樂文化價值，未來將結合民間力量持續推動傳承與推廣。

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