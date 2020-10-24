水氣減少、今晨平地最低溫17.2度 專家：18號颱風恐形成
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（24日）中度颱風沙德爾逐漸遠離，北方乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，各地大致上以多雲為主，即使有降雨也相對零星。
氣溫方面，受東北季風影響，各地低溫約19至21度，今晨最低溫出現在新北市雙溪17.2°C，北部白天高溫約21至23度，中部及花東地區約25、26度，南部地區約27至29度。
請繼續往下閱讀...
另據氣象專家吳德榮指出，位於菲律賓東方海面的一熱帶低壓，有發展成第18號颱風「莫拉菲」的趨勢，歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，莫拉菲路徑較沙德爾更偏南，距離台灣更遠，但仍需持續觀察。
此外，東北風仍然偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風，風浪亦大；東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動或作業應特別注意安全。
空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南內陸地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
國際都市氣象：
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|16 - 20
|21 - 28
|25 - 29
|17 - 24