水氣減少、今晨平地最低溫17.2度 專家：18號颱風恐形成

氣象局指出，今水氣逐漸減少，各地低溫約19至21度。（資料照）

2020/10/24 07:24

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今（24日）中度颱風沙德爾逐漸遠離，北方乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，各地大致上以多雲為主，即使有降雨也相對零星。

氣溫方面，受東北季風影響，各地低溫約19至21度，今晨最低溫出現在新北市雙溪17.2°C，北部白天高溫約21至23度，中部及花東地區約25、26度，南部地區約27至29度。

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另據氣象專家吳德榮指出，位於菲律賓東方海面的一熱帶低壓，有發展成第18號颱風「莫拉菲」的趨勢，歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，莫拉菲路徑較沙德爾更偏南，距離台灣更遠，但仍需持續觀察。

此外，東北風仍然偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有8至10級強陣風，風浪亦大；東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動或作業應特別注意安全。

空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南內陸地區可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 - 20 21 - 28 25 - 29 17 - 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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