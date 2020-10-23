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    「霜降」天氣轉涼最低溫17度 週末多雲到晴好天氣

    中央氣象局指出，今天（23日）受東北季風及颱風外圍環流影響，氣溫上比昨天普遍降低。（資料照）

    中央氣象局指出，今天（23日）受東北季風及颱風外圍環流影響，氣溫上比昨天普遍降低。（資料照）

    2020/10/23 06:41

    〔即時新聞／綜合報導〕今天是24節氣中的「霜降」，中央氣象局指出，今天（23日）受東北季風及颱風外圍環流影響，氣溫上比昨天普遍降低，北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨。此外氣象局提醒，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

    氣象局表示，今天北部及東北部天氣較涼，水氣比昨天略為減少，但北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。溫度方面，各地今天清晨低溫約19至21度，局部地區更來到17、18度，白天高溫上預估北部及東北部約22度，花、東高溫約25至26度，中南部地區則約27至30度，中南部日夜溫差稍大。

    颱風消息方面，第17號中度颱風沙德爾，清晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方730公里的海面上，向西北西移動，未來仍有稍增強的趨勢，今明兩天仍將提供水氣輸送至台灣附近。

    氣象局預估，週六（24日）颱風遠離，回復到東北風影響的環境，週日（25日）清晨之前東北季風所帶來的冷空氣較為明顯，各地秋意較濃，北部及東北部整天較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北低溫僅19、20度左右，週日（25日）白天東北季風稍減弱，氣溫稍回升。

    天氣方面，週六至下週二（24日至27日）水氣較少，僅迎風面東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣，但中南部地區日夜溫差較大。

    空氣品質方面，23日花東空品區為「良好」等級；宜蘭空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    17 - 22 18 - 24 21 - 30 18 - 24

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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