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    沙德爾增強為中颱 各地防共伴效應、北台低溫下探18度

    今年第17號颱風沙德爾（SAUDEL）持續增強，今日下午正式發展為中度颱風。（擷取自中央氣象局）

    今年第17號颱風沙德爾（SAUDEL）持續增強，今日下午正式發展為中度颱風。（擷取自中央氣象局）

    2020/10/22 15:47

    〔即時新聞／綜合報導〕今年第17號颱風沙德爾（SAUDEL）持續增強，今日下午正式發展為中度颱風，沙德爾雖距台灣較遠，無直接影響，惟其外圍水氣仍與東北風作用形成共伴效應，今入夜後持續影響台灣。

    根據氣象局公布的颱風資訊，沙德爾中颱下午2時中心位置在北緯17.2度，東經115.9度，現正以每小時5公里速度向西北西進行。沙德爾中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，7級風暴風半徑120公里，10級風暴風半徑50公里。

    氣象專家吳德榮上午在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄刊文指出，今全天至明晨受颱風、東北風的共伴效應影響，各地都有降雨機率，北台灣越晚越濕涼，平地最低溫下探18度，提醒民眾多加注意，以免感冒。

    氣象局表示，受東北風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸有局部豪雨或大豪雨，大台北山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區有局部大雨發生的機率，此外因連日降雨，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，民眾外出應攜帶雨具並注意安全。

    氣象局目前對基隆市、新北市發布大豪雨特報，對台北市發布豪雨特報，對宜蘭縣維持發布大雨特報。

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