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    低溫下探19度！週六轉乾冷 週日回溫晴朗到下週二

    明天東北季風帶來北方的乾冷空氣，各地降雨趨緩，低溫落在19至21度。東北風從週日起相對較弱，溫度會緩慢回升，並持續至下週二。（資料照）

    明天東北季風帶來北方的乾冷空氣，各地降雨趨緩，低溫落在19至21度。東北風從週日起相對較弱，溫度會緩慢回升，並持續至下週二。（資料照）

    2020/10/23 22:01

    〔即時新聞／綜合報導〕明天（24日）東北季風帶來北方的乾冷空氣，各地降雨趨緩，低溫落在19至21度。東北風從週日起相對較弱，溫度會緩慢回升，並持續至下週二。

    氣象局預報，明天隨著颱風逐漸遠離，加上北方的乾冷空氣南下，水氣逐漸減少，各地降雨情形變得比較零星，北部平地降雨會慢慢停止下來。

    氣象局提醒，東北風仍然偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區各離島易有9至11級強陣風，風浪亦大；東半部（含蘭嶼、綠島）及西南部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動或作業應特別注意安全；又因颱風外圍環流影響，東沙島易有9至10級強陣風。

    氣象局表示，第17號中度颱風沙德爾，未來強度仍有小幅度的發展，但隨後將逐漸減弱，對台灣天氣無直接影響。

    天氣風險公司預測，明天東北風增強，天氣逐漸轉乾再降溫，東北風從週日起相對較弱，溫度會緩慢回升，並持續至下週二，北部可以暫時告別連續的陰雨天氣。但下週三台灣水氣會增多，北部、東半部迎風面的降雨又會比較明顯。

    溫度方面，受到東北季風影響，明天各地低溫約19至21度，部分空曠地區可能更低；白天高溫方面，北台灣約21至23度，中部及花東地區約25、26度，南部地區則落在27至29度。

    紫外線方面，明天除了基隆市、宜蘭縣為「輕量級」，其他地區則為「中量級」。

    空氣品質方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南內陸地區可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

    溫度方面，明天各地低溫約19至21度，部分空曠地區可能更低；白天高溫方面，北台灣約21至23度，中部及花東地區約25、26度，南部地區則落在27至29度。（圖擷取自中央氣象局）

    溫度方面，明天各地低溫約19至21度，部分空曠地區可能更低；白天高溫方面，北台灣約21至23度，中部及花東地區約25、26度，南部地區則落在27至29度。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天除了基隆市、宜蘭縣為「輕量級」，其他地區則為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    紫外線方面，明天除了基隆市、宜蘭縣為「輕量級」，其他地區則為「中量級」。（圖擷取自中央氣象局）

    空氣品質方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南內陸地區可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自＿行政院環保署空氣品質監測網）

    空氣品質方面，明天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區及雲嘉南內陸地區可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（圖擷取自＿行政院環保署空氣品質監測網）

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