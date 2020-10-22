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    今晚開始變冷！週末最低19度 1圖看懂未來7日天氣變化

    氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」也在粉專PO圖講解未來7天氣溫。受到北風影響，沙德爾颱風也讓氣壓梯度變得很大，陣陣涼風讓民眾很有感，而北風增強的時刻為今起至週日（25日）清晨，期間各地都會出現涼意。週六至週日清晨溫度最低約19到22度，週一開始溫度才日漸回升。（擷取自氣象局粉專）

    氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」也在粉專PO圖講解未來7天氣溫。受到北風影響，沙德爾颱風也讓氣壓梯度變得很大，陣陣涼風讓民眾很有感，而北風增強的時刻為今起至週日（25日）清晨，期間各地都會出現涼意。週六至週日清晨溫度最低約19到22度，週一開始溫度才日漸回升。（擷取自氣象局粉專）

    2020/10/22 18:37

    〔即時新聞／綜合報導〕明天是24節氣中的霜降，有天氣漸冷、開始降霜的意思，也表示已進入秋天最後一個節氣，意味天氣要變冷了！由於北風增強，各地今起越晚越冷，氣象局也提醒，到週末最低溫可能來到19度，直到下週一白天氣溫才會漸漸回升。另外，氣象局也在粉專PO圖，讓民眾了解未來7天氣溫與降雨情形。

    氣象局粉專「報天氣 - 中央氣象局」也在粉專PO圖講解未來7天氣溫。粉專指出，受到，隨著新一波冷高壓東移、南下，台灣附近偏北風增強，加上沙德爾颱風外圍環流影響，週五各地都有降雨機率，以北北基宜為主，花東次之、桃園以南最為零星。週六至週日清晨颱風遠離，水氣減少，各地降雨趨緩，迎風面仍有局部降雨。週日白天至週三，東北季風減弱，迎風面仍有局部降雨。

    氣溫方面，受到北風影響，沙德爾颱風也讓氣壓梯度變得很大，陣陣涼風讓民眾很有感，而北風增強的時刻為今起至週日（25日）清晨，期間各地都會出現涼意。週六至週日清晨溫度最低約19到22度，週一開始溫度才日漸回升。

    另外，粉專「天氣即時預報」也表示，即起到週日清晨期間，中北部、宜花、金馬早晚低溫再降1度至19到20度；南部、台東清晨22度，南部涼意會更有感。提醒民眾注意氣溫變化。

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