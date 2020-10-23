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    日月潭部落地景藝術 石板就是擴香石

    日月潭風景區信義鄉地利遊客中心新設地景藝術「循香」，結合原民精神與部落香氛，讓地景也能兼具實用性。（記者劉濱銓攝）

    日月潭風景區信義鄉地利遊客中心新設地景藝術「循香」，結合原民精神與部落香氛，讓地景也能兼具實用性。（記者劉濱銓攝）

    2020/10/23 20:09

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處近期在轄區部落信義鄉地利村，與當地藝術家全得富合作，創作「尋鄉」、「循香」2件地景藝術，其中大型作品「尋鄉」結合漂流木與寶特瓶製成山和月亮，另有小型「循香」作品，以漂流木鑲嵌石板，透過新開發的原民香料「馬告香氛」，噴在石板上有如擴香器效果，使地景藝術不僅可欣賞，還具實用性，散發出原鄉特有香氣，之後也將推出DIY遊程，讓遊客體驗部落香氛之旅。

    全得富表示，小型地景「循香」放在地利遊客中心，採用漂流木以錯落方式搭建成山的形狀，並用木板搭成平台，代表山林裡有許多林道，此外還有石板鑲嵌其中，呈現祖先足跡遍布山林。

    地景同時兼具實用性，木板林道可當成平台放置馬告香氛，散落在地景的石板則是「擴香石」，只要噴灑香氛，就能讓地景充滿香氣。

    全得富說，馬告是布農族重要香料，味道與檸檬相近，製成的香氛初聞有淡淡檸檬香，中、後段則會出現柑橘，以及松、檜味道，民眾來地利旅遊，還能以馬告基底，製作屬於自己的部落香氛。

    另有一座大型地景「尋鄉」，放在遊客中心外，同樣以漂流木搭建山形，再用寶特瓶組成月亮，呈現布農族以陰曆為主的生活祭儀，並代表循著月亮，就能找到故鄉。

    日管處表示，馬告香氛是由專業香氛老師到部落研發調製，部落民眾學習後，可以教給來此旅遊的遊客DIY，盼透過獨一無二的香氛體驗，讓遊客留下難忘的部落回憶。

    日月潭風景區信義鄉地利部落由在地藝術家全得富製作的大型地景「尋鄉」，呈現布農族人的生活與祭儀。（記者劉濱銓攝）

    日月潭風景區信義鄉地利部落由在地藝術家全得富製作的大型地景「尋鄉」，呈現布農族人的生活與祭儀。（記者劉濱銓攝）

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