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    宜蘭綠九國際美食節 4國講師教授異國料理

    泰國老師馬秀君（中）、越南老師阮氏金歡（右）屆時會到場教學如何料理。（記者蔡昀容攝）

    泰國老師馬秀君（中）、越南老師阮氏金歡（右）屆時會到場教學如何料理。（記者蔡昀容攝）

    2020/10/23 20:00

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭市「綠九國際美食節」連續3個周末在綠九市場登場，邀請泰國、越南、馬來西亞、日本代表教大家怎麼在當地市場購買食材，把異國料理端上桌。其中，泰國老師馬秀君曾在總統蔡英文訪問宜蘭時，擔任泰式料理主廚。

    「綠九國際美食節」將在10月31日及11月1日、7日、8日、14日舉行，主辦單位分別規劃泰國日、越南日、馬來西亞日、日本日及台灣日，邀請各國講師帶領報名民眾，在綠九市場內「走讀」、購買食材，製作一道該國特色料理。

    宜蘭市長江聰淵表示，今年是綠九市場30週年，加上適逢武漢肺炎疫情，民眾出不了國，外國遊客也來不了，希望藉由活動，讓各國文化互相交流，鄉親也能到場享受異國美食。

    其中，來自泰國的馬秀君，將在10月31日帶領民眾做一道泰國菜。

    馬秀君來台生活快20年，一開始來台工作，後來嫁給台灣丈夫，才正式落腳台灣。馬秀君在宜蘭開設泰國政府認證的泰式雜貨餐廳，也曾擔任蔡英文訪問宜蘭時的「泰式料理主廚」。

    馬秀君提到，有些泰國菜材料在台灣市場確實比較難買，不過像綠九這種台灣市場，好處是各式各樣的攤販，如菜販、魚販、肉販，都在一個地點，對消費者來說很方便；在她的家鄉，攤商雖然同時賣多種食材，但商家散落各地，買個菜可能要跑很多地方。

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