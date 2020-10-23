台鐵新購EMU900型電聯車明抵台 將推多款新車文創商品

EMU900型造型筆袋。（圖：台鐵局提供）

2020/10/23 12:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵EMU900型通勤電聯車將於明日抵達花蓮港，而它是由韓國樂鐵與曾設計法國高鐵TGV的MBD Technologies工業設計團隊合作打造，也被外界喻為「史上最美區間車」。台鐵局表示，明日除新車抵台之外，還會一併推出EMU900型通勤電聯車的周邊文創商品。

台鐵局表示，配合新車發表開發一系列文創周邊商品，其中首推EMU900型電聯車造型紀念酒，酒基為金門皇家酒廠產製的58度甕藏高粱酒，陶瓷瓶裝500ml，車型外觀雕琢細膩套色精準，木製底盤崁入鐵軌襯托酒瓶，更有鐵路情境；另還搭配壓克力外罩可陳列擺飾，可說是送禮自用皆大方，每組售價1980元。

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除紀念酒之外，新車落地上市商品還包含造型毛巾、領帶夾、領帶禮盒、造型隨身碟、造型筆袋、造型水，台鐵局表示，台鐵EMU900型通勤電聯車文創周邊商品持續開發中，更多日用品、服飾配件、辦公文具、飾品小物等，未來會陸續推出。

EMU900型通勤電聯車文創周邊商品，民眾可至台鐵夢工場台北店、花蓮店，台鐵便當本舖台中站、高雄站選購。台鐵局表示，新車外觀採銀色流線型車殼搭配墨黑鏡面，現代感十足的車頭，搭配綠色腰帶勾勒微笑線型，希望周邊商品也能為大眾帶來微笑好心情。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

EMU900型紀念酒。（圖：台鐵局提供）飲酒過量 有害健康 禁止酒駕

EMU900型造型毛巾。（圖：台鐵局提供）

EMU900型領帶。（圖：台鐵局提供）

EMU900型隨身碟。（圖：台鐵局提供）

EMU900型領帶夾套裝組。（圖：台鐵局提供）

EMU900型造型水。（圖：台鐵局提供）

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