遠嫁日本回台躲疫情 她教會田中媽媽大跳東奧迎賓曲

鍾秋玉喜愛跳日本盆踴舞，異國舞蹈風情吸引田中地方媽媽報名學習。（記者陳冠備攝）

2020/10/22 20:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕防疫也要感謝台灣！彰化縣田中鎮民鍾秋玉遠嫁日本近30年，今年2月返台探望父母，剛好遇上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）流行，難以返日，於是選擇在台灣躲避疫情，因她擅長日本舞，便在社區開始教里民跳日本盆踴舞，包括今年東京奧運的迎賓曲，鍾秋玉老公得知，特別寄來20套和服，給地方媽媽們免費使用，感謝台灣無論在賑災還是防疫都傾襄相助。

鍾秋玉說，原本以為疫情2個月就結束，結果日本成重災區，她也回不去，加上父母年事高，她想多陪伴，於是繼續留在台灣，這期間她去學鋼琴，認識了中潭里長葉淑玲，有空跟著她做公益、做長照，因她會跳日本舞，在里長建議下，開始免費教導里民來學舞，原以為會沒人想學，沒想到吸引2、30位婆婆媽媽來報名，讓她受寵若驚。

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鍾秋玉表示，她教的是日本傳統舞蹈盆踴舞，這種舞是於日本盂蘭盆節時，眾人跳的一種舞蹈，專注於手部動作，類似於今日的Para Para，也有驅魔、振奮人心之意，她在短短2個半月內教了4首，其中一首就是這次東京奧運迎賓曲東京五輪音頭，不過奧運因疫情停辦，大家無法欣賞，但她也透過這次意外，才得已將這支舞蹈精髓介紹給大家，甚至傳承到故鄉，感到欣慰。

「終於找到一件事可以感謝台灣！」鍾秋玉說，這次疫情，台灣慷慨捐贈口罩給日本，加上之前地震捐款，種種善行讓日本人難忘，一有機會就想報答台灣，她老公也是，因此他知道台灣有一群民眾在學盆踴舞，便寄來20套和服、鞋子讓婆婆媽媽們使用，希望她們更融入舞蹈，他也開心的說，終於找到機會報答了。

葉淑玲說，田中民風純樸，田中女兒鍾秋玉返國獻舞，帶來了新熱情，因此今日在地方信仰乾德宮表演成果，希望用異國風韻活化市區老街，重展老街風華。

鍾秋玉（右2）與學員們在地方信仰乾德宮表演成果，希望用異國風韻活化市區老街，重展老街風華。（記者陳冠備攝）

遠嫁日本的田中女兒鍾秋玉因疫情滯台，她響應長照公益，免費教導地方民眾學習日本傳統舞蹈盆踴舞。（記者陳冠備攝）

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