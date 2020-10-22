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    武漢肺炎》呼籲WHO改革 歐盟：「透明度」不夠

    歐盟日前在一份文件中批評了WHO，要求會員國應迅速分享衛生突發事件的消息。（示意圖，歐新社）

    歐盟日前在一份文件中批評了WHO，要求會員國應迅速分享衛生突發事件的消息。（示意圖，歐新社）

    2020/10/22 20:29

    〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，相關措施遭到外界質疑，美國總統川普更是宣布退出WHO，日前歐盟在一份有關世界衛生組織（WHO）改革的提議草案中指出，WHO正面臨眾多挑戰，其中最重要的是資訊透明度不夠。文件中還呼籲應該建立一個更有效率的匯報系統，此舉批評了中國和其他國家沒有即時分享疫情消息。

    據《路透》指出，這份文件敦促WHO，應該增加有關「各國遵守國際衛生條例（International Health Regulations）情况的透明度」，要求WHO成員國迅速分享有關突發衛生事件的消息。文件中還表示，應該加強評估各國遵守報告義務的機制，並且要定期加強評估。

    這份文件是由德國政府籲其他成員國討論後擬定，因為目前也只是草案，德國政府並未對內容評論，不過依據草案內容，下周歐盟衛生部長將召開視訊會議，就這份草案進行討論，盼能趕在11月中旬WHO大會之前，討論出歐盟共同立場。

    中國外交部發言人趙立堅也回應，中國支持對世衛組織進行必要、合理的改革，並提出了三個改革的面向，一是從制度面排除政治干擾，尊重科學專業，二是賦予世衛組織更充足資源，提升應變公共衛生危機的能力，最後一點是，對發展中國家的公共衛生事業多加支持與投入。

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