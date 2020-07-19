東京確診數連日破百 日人僅23.9％贊成明年辦東奧

戴口罩的民眾經過東京新國立競技場。（資料照）

2020-07-19 23:12:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京都的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診人數連續數日破百，並在17日創下單日新高293例。在疫情仍未降溫之際，日本最新全國電話民意調查結果顯示，僅有23.9％受訪者認為東京奧運應於明年夏天舉行。

根據《共同社》17日至19日實施的日本全國電話調查顯示，認為已延期一年的東京奧運和帕運明年夏天「應該舉行」的受訪者僅佔23.9％，回答「應再次延期」的則佔36.4%，回答「應該取消」的佔總受訪者中33.7％。

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距離東京奧運預定日期還有一年，在回答「應該再次延期」以及「應該取消」的受訪者中，有75.3％認為「全球性的疫情還不會被平息」，隨後是12.7％的受訪者認為「政府應該優先改善國內防疫政策」以及憂心舉辦費用增加的5.9％。

在為期3天的日本全國電話調查中，有59.1％的受訪者表示對政府迄今的防疫政策應對感到不滿意。這個月安倍內閣的支持率則為38.8%，比6月份的調查高了2.1個百分點；不支持率為48.5%，減少了1.2個百分點，兩者變化並不大。

另外，儘管東京近期創下了單日293例確診的紀錄，安倍政府仍決定開始進行旨在刺激國內旅遊的補助計畫「Go To Travel」。但民調顯示，62.7％的受訪者認為應推遲此計畫。雖然東京在最後一刻被排除，仍有17%的受訪者表示其他感染率增加的地區，也應該被排除於計畫之外。

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