中市議員建議課輔找流浪教師 教局︰找幾所學校試辦

中市議員陳文政建議學校的課輔可結合流浪專業教師。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/22 17:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市議員陳文政今天在中市議會對教育局提出質詢表示，公立學校早放學，讓雙薪家庭只得把孩子送安親班，但良莠不齊，而台灣有很多流浪專業老師，建議可結合學校的課後輔導，減少家長負擔，等於是讓流浪專業教師有實際教學經驗。

教育局長楊振昇表示，這個構想很好，會找幾個學校來試辦，他強調，現代許多雙薪家庭有托育需求，市府將研議如何結合儲備教師照顧學童，也可讓儲備教師累積經驗，未來對參加正式教師甄選也有幫助，教育局會鼓勵學校邀請儲備教師參與課後照顧服務，以利降低學校老師工時，也呼應家長托育需求，並提供儲備教師教學經驗場域，創造三贏局面。

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陳文政表示，公立小學年年減班，私立小學卻搶破頭，問題如何解決？楊振昇表示最主要原因是家長的觀念，但是公立小學也要有特色。陳文政說，很多雙薪家庭不得不選私校，因為公立小學下班太早，因此便選擇公立小學加安親班解決困境，但安親班良莠不齊，價格也不低，等是念私校。

陳文政說，目前部分市立小學也有提供課後輔導，但大多是學校老師兼任；在工時太長、壓力太大下，現行課後輔導的品質也難以讓家長安心。他表示，台灣有許多專業的教育人才，因為正式教師職缺稀少，年年流浪全國四處考試，平時代課代理工作也缺乏保障。

他呼籲教育局，應該找到這些具有教師證，卻沒有舞台發揮的專業教育工作者，提供更優渥、更有保障的工作條件，邀請他們投入課後輔導的工作，讓台中的課後輔導品質提升。

陳文政說，雙北都已經推行類似計畫，他相信雙北可以，台中也可以。他強調，雙薪是現在家庭結構的主流，教育局要正視世代的問題，提升課後輔導的質與量，才能讓家長安心選擇市立小學的課後輔導。

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