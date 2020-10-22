台鐵成功站斷軌通報不實究責 局長張政源：應負責任不會規避

台鐵成功站斷軌究責無上限，林佳龍（左）認為局長張政源應要負督導不周之責，張政源（右）表示，他身為局長絕不會規避應負的責任。（記者簡榮豐攝）

2020/10/22 14:52

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵成功站鋼軌斷裂44公分還放2列車高速通過，且第一時間還通報裂縫只有4公分，後續國家運輸安全調查委員會調查時卻發現斷裂長達44公分；原本台鐵局究責最高只到工務段分駐所主任，不過交通部長林佳龍認為台鐵局長張政源沒有提出進一步檢討報告，事後解決問題時幾乎不當一回事，有督導不周的疏失，這部分他會來擴大懲處。張政源表示，他身為台鐵局局長，應該要負的責任絕對不會規避、排斥。

張政源表示，當時第一線人員在3月3日發現路線有裂縫時，當天就做了一些處置，但當天晚上沒有全面換新，才會導致後來軌道持續斷裂；5月19日司機員開車路過發現問題後通報車站，車站派人去現場目視是2、30公分，且回報是30公分，而過程中有人員聽成3、4公分。

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但不論3、4公分還是30公分，只要第一時間同仁能依照SOP處理，當天晚上申請封鎖路線來換軌，就不會有後續的情況。當時台鐵局也針對工務段分駐所主任台鐵局會檢討包含通報程序出了什麼狀況、各級督導人員應該負什麼責任等，都會落實檢討。

台鐵無線電通報聽錯也不是第一次，前年普悠瑪列車事故司機員回報空壓機有問題時，有被聽成空調機（冷氣）有問題，對於這部分未來能夠如何加強，張政源表示，會來研究有無能能防止人為疏失的做法。但不論再好設備、SOP，關鍵還是在人，張政源說，這次事件不論是現場第一線執行人員、後線監督與考核人員，還有各級督導人員等，大家都要全面負起責任，因為安全是不能夠打折，一定要重視這件事情。

目前台鐵局已組成專案小組，兩週內會全面檢討、釐清事件狀況，林佳龍表示，他已請台鐵誠實面對、徹底檢討，後續會依據提出的調查報告，再進行行政究責。張政源表示，他個人不會排斥應該要負的責任。

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