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    南台灣肉燥飯之戰 台南自稱「最強」以50％得票率暫時領先

    網友票選台南肉燥飯最強。（記者洪瑞琴攝）

    網友票選台南肉燥飯最強。（記者洪瑞琴攝）

    2020/10/22 09:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南部掀起「肉燥飯戰國風雲」，台南、高雄、屏東等縣市大PK，1項網路民調顯示，台南肉燥飯「最強」，目前以50％得票率暫時領先。

    高雄市長陳其邁1句「台南肉燥飯還好而已」，大力推薦高雄的最好吃，台南市長黃偉哲則以台南為「肉燥飯之都」自居，直嗆「台南沒有在怕」，意外掀起「肉燥飯戰國之亂」趣味話題，下一波還有肉燥飯比賽接力，不僅高雄、台南，屏東、嘉義等縣市也加入戰局力挺自家故鄉的肉燥飯最好吃。

    肉燥飯比賽尚未登場，「LINE TODAY」進行「哪個縣市的肉燥飯最好吃」網路投票，將至23日結束。目前已超過2萬2千人投票，其中，台南最受網友力推，超過1萬1千票、50％得票率暫時領先，高雄16％居次。不過，高雄人口比台南多，龐大網軍「神秘力量」變化莫測，最強肉燥飯網路投票爭霸戰尚待結果揭曉。

    網友啦啦隊加入留言，「台北只有滷肉飯沒有肉燥飯」、「我在高雄，但台南的肉燥飯真的好吃 有膠又香，大致上來說都好吃啦」、「彰化的爌肉飯，大塊的肉比較吃的爽」、「只要是台灣的滷肉飯，各有風味。以前常國外出差，最想念的還是滷肉飯」、「台南肉燥飯是甜點」、「嘉義市的肉燥米糕配柴魚湯最好吃」、「阿媽煮的最好吃」。

    網友票選台南肉燥飯最強。（記者洪瑞琴攝）

    網友票選台南肉燥飯最強。（記者洪瑞琴攝）

    「LINE TODAY」進行「哪個縣市的肉燥飯最好吃」網路投票，目前台南以超過50％得票率暫居第一。（擷自LINE TODAY網頁）（記者洪瑞琴攝）

    「LINE TODAY」進行「哪個縣市的肉燥飯最好吃」網路投票，目前台南以超過50％得票率暫居第一。（擷自LINE TODAY網頁）（記者洪瑞琴攝）

    「LINE TODAY」進行「哪個縣市的肉燥飯最好吃」網路投票，目前台南以超過50％得票率暫居第一。（擷自LINE TODAY網頁）

    「LINE TODAY」進行「哪個縣市的肉燥飯最好吃」網路投票，目前台南以超過50％得票率暫居第一。（擷自LINE TODAY網頁）

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