高雄百歲人瑞曾黃也健談開朗 與陳其邁合唱自娛娛人
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄梓官區智蚵里地方耆老曾黃也阿嬤，年逾百歲，九九重陽節前夕，高雄市長陳其邁今天下午專程前往拜訪，致贈敬老狀、金鎖片、1萬元敬老禮金和水果禮盒，兩人並合唱「台東人」台語歌。
住在梓官區智蚵里通安路的曾黃也阿嬤，當年因遲報戶口，身分證出生登記今年滿百歲，其實她今年已102歲，她有8個兄弟姊妹，手足也都很長壽，育有7個子女，目前兒孫滿堂，與大兒子家人同住。
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曾黃也雖年逾百歲，但健康狀況很不錯，頭腦清楚、健談開朗、行動自如，平常喜歡到通安宮找人家聊天、聽人唱歌，興致一來也會高歌一曲笑開懷，曾黃也表示，她雖然不識字，但記性極佳，因為經營米店，對數字特別有概念。
陳其邁今天下午專程前往梓官拜訪曾黃也阿嬤，致贈1萬元敬老禮金及水果禮盒，並代表衛福部致贈敬老狀和金鎖片，在得知阿嬤喜歡唱歌，陳其邁也當場和曾黃也阿嬤合唱台語歌「台東人」，讓阿嬤笑開懷。
社會局表示，截至9月，高市65歲以上長輩有45萬4964人，佔全市人口16.44%，設籍高市百歲人瑞計有334人，其中，最高齡長輩113歲有2位，分別住在大寮和三民區。