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    首頁　>　生活

    重陽敬老！澎湖今年百歲俱樂部新增16人

    澎湖重陽敬老列車啟動，首站前往一百零一歲長者邵長鴻家中祝賀。（記者劉禹慶攝）

    澎湖重陽敬老列車啟動，首站前往一百零一歲長者邵長鴻家中祝賀。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/15 10:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖重陽敬老列車啟動！今由縣長賴峰偉領軍巡迴各地，致贈百歲人瑞敬老禮金、賀匾及禮品等，今年澎湖百歲俱樂部新增16位會員，達到26人，顯示澎湖民眾在醫療、長照、飲食健康習慣等，有長足進步，逐漸邁向長壽化社會。

    今日縣長賴峰偉第一站致贈百歲人瑞禮金列車，先探訪3位百歲人瑞，致贈敬老禮金、賀匾，並轉贈總統敬老狀，衛生福利部金鎖 片，祝福人瑞福如東海，壽比南山，身體建康快樂「呷百二」。 賴峰偉在社會處長陳寶緞陪同下，逐一慰訪邵長鴻，黃通華，林秀妙等3位百歲人瑞。

    賴峰偉親切問候每一位老人家生活起居，並轉達因公無法前往親自探訪議長劉陳昭玲祝賀之意 ，祝賀長輩佳節愉快，讓老人家眉開眼笑，十分開心，場面溫馨。 賴峰偉表示，今年澎湖人 瑞已攀升至26位，看到長者神采奕奕，容光煥發，兒孫滿堂，是人間最幸福美滿的一大樂事。 縣府關懷長者生活，致力提昇老人福利服務，希望每個長者都能活得健康，活出快樂，也期望喚起更多子女對孝親的重視與實踐，發揚孝道傳統美德。

    社會處表示，今年澎湖縣百歲人瑞共計26位，其中16位長者今年屆滿百歲，最高齡為103歲，共計3位：王忠孝先生，辛村連先生及林秀妙女士，下一站致贈百歲人瑞禮金列車，將於10月18日繼續造訪祝賀，祝福每位長者九九重節「健康，活力久久，幸福，快樂久久。

    今年澎湖百歲俱樂部新成員，一百歲的黃通華獲縣長頒贈敬老金。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖百歲俱樂部新成員，一百歲的黃通華獲縣長頒贈敬老金。（記者劉禹慶攝）

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