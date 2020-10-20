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    首頁　>　生活

    身障團體不滿新竹火車站站外停車格不足 交通處︰目前還算足夠

    新竹市有身障者指稱新竹火車站前的身障停車格不夠，且距離站體仍有段距離，讓身障者覺得不夠友善。（記者洪美秀攝）

    新竹市有身障者指稱新竹火車站前的身障停車格不夠，且距離站體仍有段距離，讓身障者覺得不夠友善。（記者洪美秀攝）

    2020/10/20 17:07

    ［記者洪美秀／新竹報導］新竹市有身障團體指稱，市府與台鐵局進行新竹車站的改造，卻忽略身障者的使用方便性，其中身障停車格不夠，且設置地點不太友善，當身障者從車站走出來後，須距離60公尺以上才有身障停車格，不管是汽車或機車，對身障者來說都有段距離，除降低身障者使用意願，也讓設置友善停車格的美意打折扣，建議市府能重新規劃身障停車格，解決身障的不便。

    身障團體表示，新竹火車站改造後，對身障者不太友善，不僅要行進50到60公尺才有停車格，且臨停停車格僅有1個汽車和1個機車停車格，建議市府能增加身障機車停車格，以劃設2個停車格為主，滿足身障者上下車及臨停需求。

    對此，市府交通處表示，在新竹車站前規畫的身障停車格有汽車及機車各1個停車空間，且是設在距離火車站一出站體最近的地方，如果身障人士要上下車、家人應可在最近的距離協助上下車，目前使用空間還算足夠、未有增設需求。

    交通處表示，身障停車格的設置點有聽取身障團體的意見，在最靠近火車站的距離劃設，而一般身障通勤族也多在附近承租月租車位，市府在車站前並未規劃長久停放的身障停車格，只規劃臨時停放的空間，目的是供身障者接送與上下車。

    新竹市有身障者指稱新竹火車站前的身障停車格不夠，且距離站體仍有段距離，讓身障者覺得不夠友善。（記者洪美秀攝）

    新竹市有身障者指稱新竹火車站前的身障停車格不夠，且距離站體仍有段距離，讓身障者覺得不夠友善。（記者洪美秀攝）

    新竹市政府交通處指出，新竹車站前的身障汽車和機車停車格各有1個，應可滿足需求，且設置點也是距離車站最近的位置。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市政府交通處指出，新竹車站前的身障汽車和機車停車格各有1個，應可滿足需求，且設置點也是距離車站最近的位置。（記者洪美秀翻攝）

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